Nel corso del fine settimana appena trascorso Badtaste ha preso parte all’inaugurazione del Marvel Avengers Campus, la nuova area tematica di Disneyland Paris che aprirà al pubblico il prossimo 20 luglio.

All’evento di apertura hanno partecipato Bob Chapek, Presidente e Amministratore Delegato di The Walt Disney Company, Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris, e Brie Larson, protagonista di Captain Marvel.

Bob Chapek durante la cerimonia ha dichiarato: “I nostri Imagineers, i team dei Marvel Studios e tutti coloro che sono stati coinvolti hanno davvero superato se stessi per portarvi questo mondo ricco di azione. Credo che i nostri ospiti rimarranno sbalorditi dai dettagli e dalla creatività dell’Avengers Campus mentre esplorano e diventano parte di un universo più grande“.

“Questo è un anno davvero incredibile per Disneyland Paris. Lo scorso marzo abbiamo lanciato i festeggiamenti del 30° Anniversario, invitando i visitatori a entrare con noi in una nuova era. L’apertura del Marvel Avengers Campus è parte integrante di questo traguardo e rappresenta un passo importante nel piano di espansione del Parco Walt Disney Studios e nella trasformazione complessiva della nostra Destinazione. Questa nuova area tematica si basa su una narrazione unica e immergerà i visitatori in un’esperienza incredibilmente coinvolgente”, ha dichiarato Natacha Rafalski.

Brie Larson, nota per la sua interpretazione in Captain Marvel, è tornata a vestire i panni di Carol Danvers all’interno dell’attrazione AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE, e si è detta entusiasta di partecipare al lancio del Marvel Avengers Campus.

Per il gran finale, Doctor Strange ha portato una miriade di Supereroi Marvel sui tetti del Campus e intorno al Quinjet, accompagnato da 500 droni che riproducevano le figure degli Avengers. Uno spettacolo grandioso che ha combinato innovazione, pirotecnica e musica per celebrare questo grande evento.

Incontri eroici in giro per il Campus

Attraverso azioni spettacolari sui tetti ed incontri eroici con Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Capitan Marvel, Vedova Nera, Thor e Loki, gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi totalmente nell’universo Marvel. Sam Wilson nei panni di Capitan America, Ant Man & The Wasp, Okoye e la Dora Milaje di Wakanda faranno la loro prima apparizione a Disneyland Paris!

Presso l’Hero Training Center, un nuovissimo edificio progettato appositamente per il Campus, sono previsti incontri speciali con i Supereroi. Per la prima volta in un Parco Disney, una sequenza animata dinamica utilizzando 27 fotocamere fornirà un ricordo epico delle interazioni con Capitan Marvel o Iron Man.

I visitatori potranno anche vivere momenti interattivi con numerosi Supereroi in giro per il Campus. Avranno l’opportunità di vedere Thor, che sta cercando reclute in grado di sollevare il Mjölnir, il suo famoso martello; riceveranno un addestramento al fianco delle Dora Milaje, le fedeli protettrici di Pantera Nera, e impareranno a diventare alleati dei Guerrieri del Wakanda.

Salvare il mondo può essere divertente, quindi tutti avranno l’opportunità di fare groove con Star-Lord e Gamora dei Guardiani della Galassia. Inoltre, Vedova Nera e Pantera Nera uniranno le forze sui tetti dell’attrazione SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE per proteggere l’Avengers Campus dal pericoloso Taskmaster e dai suoi agenti. Il Portale degli Eroi invece consentirà alle reclute di immortalare il momento in cui incontrano i Supereroi di galassie lontane.

Infine, “F.R.I.D.A.Y.”, la famosa intelligenza artificiale creata da Tony Stark, sorveglierà il campus e interagirà con la squadra dei Supereroi. Integrato nella facciata dell’edificio di AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE – il quartier generale dei Vendicatori – accoglierà le reclute, si assicurerà che non vi siano minacce incombenti e annuncerà l’arrivo e la partenza dei Vendicatori.

Due attrazioni adrenaliniche

AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE è un sogno che si avvera per ogni fan dei Supereroi e per tutti coloro in cerca di emozioni. Su queste montagne russe ad alta velocità, le reclute faranno squadra con Captain Marvel e grande Iron Man.

Le reclute riceveranno indicazioni proprio da lui, dotato di una nuova armatura Mark 80 progettata esclusivamente per la sua missione a Marvel Avengers Campus. Senza perdere tempo, le reclute avranno l’opportunità di far squadra con i due Avengers in una missione ad alta velocità. Si imbarcheranno e voleranno nello spazio con un veicolo che Stark ha equipaggiato di segnalatore, per attirare la minaccia lontano dal pianeta Terra.

L’altezza minima per accedere ad AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE è di 120 cm

SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE è l’attrazione di nuova generazione in cui le reclute di tutte le età avranno il potere di lanciare ragnatele. Un’avventura ricca di tecnologie innovative realizzate su misura per questa attrazione. La missione: allearsi con Spidey e aiutarlo a catturare gli Spider-Bot fuori controllo, i robot aiutanti di Peter Parker, prima che portino scompiglio nel Campus.

L’avventura continua con il Worldwide Engineering Brigade, anche noto come WEB, un workshop insieme a brillanti innovatori specializzati nello sviluppo di tecnologie finalizzate ad aiutare le persone a diventare dei veri Supereroi proprio come gli Avengers. Il workshop analizza le invenzioni di Peter Parker e del resto del WEB Tech Team, inclusi gli adorabili Spider Bot, gli aiutanti robot in grado di costruire qualsiasi cosa di cui un Supereroe possa aver bisogno.

Attraverso speciali tecnologie innovative che riconoscono gesti e movimenti del corpo, le reclute saranno in grado di lanciare ragnatele dai polsi proprio come Spider-Man, semplicemente allungando le mani. Mentre i veicoli WEB Slinger procedono e la missione continua, gli Spider-Bot saranno sempre più difficili da battere, continuando a moltiplicarsi continuamente. Dopo aver aiutato Spider-Man a catturare tutti i Spider-Bot, le reclute scopriranno quanti Spider-Bot sono riusciti a colpire.

Non c’è un limite di altezza per questa attrazione, permettendo anche ai piccoli aspiranti eroi di partecipare.

I ristoranti

Quando arriva il momento di fare una pausa le reclute di Avengers Campus potranno ricaricarsi con delle epiche prelibatezze nei nuovi ristoranti e chioschi tematizzati.

PYM Kitchen è un laboratorio scientifico di innovazione in cui il cibo e le bevande raccontano una storia. Proprio come Ant-Man e Wasp usano le “Particelle Pym” per ingrandire e rimpicciolire qualsiasi cosa, la Pym Technologies applica questa scienza alla creazione di piatti da condividere, antipasti fantasiosi e dolci. Le reclute assaporeranno cibi di dimensioni insolite, come giganteschi sandwich, hot dog, hamburger, verdure e torte da condividere, ma anche le loro versioni più piccole e carine per chi desidera assaggiare tutto.

Tra gli incredibili piatti sovradimensionati ci saranno la Jambalaya, l’insalata Cesar con crostoni giganti, fagiolini lunghi 0,5 metri e altre opzioni vegetariane per tutti, per vivere al meglio l’esperienza di Ant-Man & The Wasp. I dessert sovradimensionati includeranno una torta di noci al metro, ciambelle blu giganti e mini ciambelle rosse, mini cheesecake, torta di carote, red velvet, torta gigante alla crema di fragole e torta honeycomb.

Stark Factory è un ristorante con servizio rapido, un’esperienza di show cooking con pizze fatte in casa appena uscite dal forno, inclusa l’opzione vegetariana, insalate e una selezione di pasta fresca. Il dessert d’autore renderà omaggio a Thor, in quanto sarà ispirato alle delizie preferite del Dio del Tuono, come nei fumetti Marvel.

Ex catena di montaggio per Howard Stark, il ristorante presenta reliquie delle precedenti attività dello S.H.I.E.L.D. e ospita molti “Easter Egg” nascosti come omaggio ai fan, tra cui manufatti costruiti da Tony

Stark e l’impressionante HulkBuster, l’armatura che ha creato con l’aiuto di Bruce Banner per Hulk.

Il food truck The WEB – Worldwide Eating Brigade – sarà gestito dagli inventori del laboratorio WEB e servirà una varietà di noodles asiatici e dolcetti al cocco. Il food truck preferito di Tony Stark sarà parcheggiato nelle vicinanze e servirà hot dog in stile newyorchese, incluse salsicce vegane, diversi tipi di salse e condimenti, e cheesecake su stecco come dessert. Avengers Campus ospiterà anche il Super Diner, un piccolo ristorante americano tradizionale che serve Reuben sandwich, una ricetta tipica del Nord America fatta con manzo sotto sale, formaggio, crauti e un condimento saporito, il tutto grigliato tra fette di pane di segale.

Merchandise e oggetti da collezione

Presso la boutique Mission Equipment è disponibile un vasto assortimento di giocattoli a tema, inclusi i prodotti Avengers Campus e WEB – Worldwide Engineering Brigade. Il punto vendita, unico nel suo genere, avrà a disposizione abbigliamento per adulti e bambini, accessori e tanto altro ancora per vivere a pieno la propria esperienza. Gli accessori WEB Tech renderanno l’esperienza delle reclute ancora più speciale. La SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE è la prima attrazione di Disneyland Paris che permette alle reclute di vivere un’esperienza personalizzata grazie agli accessori WEB Tech.

Per maggiori poteri e un’esperienza su misura, gli accessori WEB Tech sono disponibili presso il negozio Mission Equipment, situato all’interno dell’edificio dell’attrazione. Con l’acquisto della WEB Spider Band, le reclute avranno accesso a funzioni avanzate, come il potere di lanciare ragnatele multiple per combattere gli Spider-Bot a piede libero all’interno della SPIDER MAN W.E.B. ADVENTURE. Gli accessori WEB Tech potranno cambiare i poteri delle reclute all’interno dell’attrazione, ispirandosi a quelli dei Supereroi più amati, come le ragnatele elettriche di Spider-Man, i repulsori di Iron Man o gli amplificatori mistici di Doctor Strange.

Ogni Supereroe ha bisogno di un fedele compagno che lo aiuti a difendere il quartiere. Gli Spider-Bot permettono alle reclute di avere il controllo dell’azione, comandando i propri Spider-Bot e sconfiggendo i nemici grazie alle funzioni programmate di attacco e difesa. E per portare gli Spider-Bot a un livello superiore, sono disponibili gli upgrade tattici ispirati ai Supereroi più amati, che cambieranno l’aspetto degli Spider-Bot e potenzieranno le loro capacità in battaglia. Gli upgrade tattici sono ispirati ad Iron Man, Black Widow, Black Panther e tanti altri. Inoltre, i fan potranno mostrare a tutti il proprio senso di appartenenza all’universo Marvel grazie alla vasta collezione di abbigliamento e altri prodotti speciali acquistabili esclusivamente presso Avengers Campus del Parco Walt Disney Studios.

Il Disney Hotel New York – The Art of Marvel

L’avventura Marvel continua per gli ospiti che soggiornano al Disney Hotel New York – The Art of Marvel. Come suggerito dal suo nome, l’hotel rende omaggio ai tantissimi Supereroi Marvel e agli artisti che li hanno creati.

Con oltre 350 opere artistiche ispirate ai fumetti e ai film Marvel – inclusi 50 pezzi esclusivi – realizzate da 110 artisti europei e non solo, l’Hotel rappresenta una delle più grandi collezioni Marvel del mondo. L’albergo esclusivo invita gli ospiti a immergersi nell’Universo MARVEL non appena entrati nella hall, dove troveranno un enorme pannello luminoso ispirato ai fumetti, tre armature di Iron Man a grandezza naturale e i celebri scudi di Capitan America.

Al Disney Hotel New York – The Art of Marvel, l’esperienza dei visitatori è a 360°. Dalla Super Hero Station, che offre, con l’apertura di Avengers Campus, la possibilità di incontrare Captain America e Black Widow per un momento esclusivo ad uno spazio creativo per i più piccoli chiamato Marvel Design Studio passando per la Hero Training Zone: un campo all’aperto con aree dedicate ad una varietà di attività sportive per gli ospiti di tutte le età.

Badtaste.it a settembre al Marvel Avengers Campus

La redazione di BadTaste e un gruppo di lettori visiterà Disneyland Paris nel weekend dal 23 al 25 settembre: sarà una tre giorni in cui scopriremo Avengers Campus e alloggeremo all’Hotel New York e ci saranno un mucchio di sorprese. Se volete unirvi a noi, ci sono ancora posti disponibili: compilate il form sottostante per ricevere un preventivo studiato appositamente per voi!