L’ufficio stampa della Disney ha comunicato che il prossimo 25 gennaio 2024 riaprirà il Disneyland Hotel, l’albergo a cinque stelle posizionato proprio all’ingresso del parco di Disneyland Paris.

A Disneyland Paris il 25 gennaio 2024 riaprirà il Disneyland Hotel!

Dopo una grandiosa ristrutturazione riapre l’Hotel cinque stelle situato alle porte del Parco Disneyland. Tutti gli Ospiti potranno vivere un soggiorno regale tra ristoranti raffinati e incontri con i Personaggi, i Principi e le Principesse Disney all’interno di questo iconico Hotel.

Disneyland Paris, 12 settembre 2023 – Disneyland Paris ha il piacere di annunciare l’attesissima riapertura del Disneyland Hotel prevista per il 25 gennaio 2024. Ogni centimetro di questo iconico Hotel è stato ristrutturato, dalla spettacolare hall alle lussuose camere e suite, per offrire ai suoi futuri Ospiti un nuovo concetto di lusso legato agli amati Personaggi regali Disney, sia classici che nuovi.

“Questa riapertura segna un nuovo capitolo per Disneyland Paris, che continua a guidare l’industria europea del turismo con la sua miscela unica di narrazione coinvolgente e ospitalità di livello mondiale,” ha dichiarato Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris.

“Siamo entusiasti di svelare il nuovo Disneyland Hotel, una struttura a cinque stelle unica nel suo genere che celebra la regalità e l’amata narrazione Disney. Il nostro impegno verso l’innovazione e un’esperienza impareggiabile per gli Ospiti rimane costante, non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti in uno degli hotel più coinvolgenti d’Europa.”

Il Disneyland Hotel è il primo Hotel Disney a proporre un viaggio a cinque stelle che celebra la regalità Disney in tutte le sue espressioni. Da Cenerentola a Frozen, da La Spada nella Roccia, La Principessa e il Ranocchio fino a Vaiana, gli Ospiti avranno la possibilità di entrare a far parte delle più belle storie Disney creando così dei ricordi magici ed indelebili.

La squadra dei Walt Disney Imagineering Paris lavorando con i migliori fornitori e artigiani di tutta Europa, ha creato un’esperienza unica ed immersiva che rende omaggio sia alle storie regali Disney che ai maggiori monumenti europei, come il Castello di Versailles o il Neuschwanstein Castle.

Il nuovo design e l’architettura raffinata dell’Hotel comprendono hall, ristoranti, bar e lounge a tema regale e offriranno agli Ospiti un programma di intrattenimento unico che tocca il cuore e crea ricordi insieme agli amati Personaggi regali Disney, a Topolino, Minnie e i loro amici in nuovi abiti regali esclusivi.

Tutte le 487 stanze e suite – 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 Suite Principesca e 1 Suite Reale – sono state interamente rinnovate con un’atmosfera elegante, comfort moderni e servizi di lusso. La tradizione della narrazione Disney si ritrova in tutte le camere e le suite, dalle opere d’arte e dai tocchi che celebrano gli elementi iconici delle storie regali dei Walt Disney Animation Studios fino al più piccolo dettaglio di arredamento.

Gli Ospiti che soggiornano nel The Castle Club – un esclusivo hotel dentro l’hotel – potranno vivere una gamma di vantaggi e servizi VIP, incluso un ascensore privato e un’area check-in dedicata, oltre che un’esclusiva colazione con le Principesse Disney nel Castle Club Lounge. Le suite offrono un livello di immersione nelle storie regali Disney senza precedenti.

I bambini saranno accolti come principesse e principi durante il loro soggiorno. Ci saranno anche spazi su misura dedicati a loro come il Royal Kids Club, dove saranno immersi nella Magia della realtà aumentata e incontri indimenticabili. Oppure potranno vivere l’esperienza Il Sogno Regale, dove gli Ospiti più giovani potranno trasformarsi nel loro reale Disney preferito con l’aiuto di acconciature, vestiti speciali, accessori e un pizzico di Magia. E dopo un giorno dedicato a creare ricordi magici ai Parchi Disney, le famiglie avranno l’opportunità di vivere insieme un’esperienza benessere nella Disneyland Hotel Spa by Clarins o una sessione relax in uno spazio dedicato. In più, tutti i ristoranti, bar e lounge dell’hotel offriranno dolcetti per bambini e squisiti dolci a tema.

Il cuore pulsante di questa incantevole esperienza è formato dai Cast Members (impiegati Disney) impeccabilmente formati e accuratamente selezionati in tutto il Resort e non solo, questi ultimi forniranno un servizio personalizzato assicurandosi che ciascun Ospite riceva un trattamento regale – da un Royal Greeter che li accoglierà dal momento in cui metteranno piede in hotel a un Concierge dedicato pronto ad esaudire ogni loro esigenza. Per chi vuole sapere maggiori dettagli sull’hotel, uno Story Keepers sarà a disposizione degli Ospiti per illustrare tutti gli incredibili dettagli e le gemme nascoste dell’albergo.

Con questa riapertura, Disneyland Paris continua a ridefinire l’industria dell’hospitality, consolidando la sua posizione di prima Destinazione turistica europea grazie ai suoi 7 hotel e più di 5.700 camere.

La trasformazione di Disneyland Paris continua

Disneyland Paris è in continua evoluzione, dopo il restauro dell’iconico Castello della Bella Addormentata nel Bosco, l’apertura dell’area Avengers Campus e l’imminente Land a tema Frozen sta attraversando una trasformazione senza precedenti.

I 7 Hotel Disney – che vanno da 2 a 5 stelle – offrono servizi per tutti i gusti grazie ad ambientazioni altamente tematizzate e universi unici che rendono il soggiorno ancora più magico e ricco di emozioni.

Gli Hotel Disney sono l’estensione della leggendaria Magia che gli Ospiti di Disneyland Paris possono vivere nei Parchi Disney. Per questo motivo, negli ultimi anni, alcuni di essi sono stati arricchiti con decorazioni che richiamano le storie Disney, comfort, servizi all’avanguardia, intrattenimento e l’opportunità di interagire con gli amati Personaggi Disney, Pixar e Marvel. Aperto nel 2021, l’incredibile Disney Hotel New York – The Art of Marvel ha segnato un nuovo livello di tematizzazione con gli incontri con i Supereroi Marvel, una delle più grandi collezioni di opere d’arte Marvel al mondo, uno spazio creativo per i più piccoli chiamato Marvel Design Studio e la Hero Training Zone, un campo all’aperto con aree dedicate a una varietà di attività sportive.

Il Disneyland Hotel è pronto ad alzare ancora una volta l’asticella. Dopo una completa ristrutturazione, dalla monumentale hall agli interni lussureggianti, il Disneyland Hotel offrirà un’ospitalità di altissimo livello e accompagnerà gli Ospiti in un viaggio regale fin dal momento in cui varcheranno le sue porte.

Un’esperienza a cinque stelle unica nel suo genere, in perfetto stile Disney

Costruito per la grande apertura del Resort nel 1992, il Disneyland Hotel ha dominato l’ingresso del Parco Disneyland fin dall’inizio, accogliendo i visitatori di tutto il mondo con la sua elegante facciata vittoriana. Con una vista mozzafiato sul Castello della Bella Addormentata o su Fantasia Gardens, un facile accesso al Parco Disneyland e un servizio impeccabile, l’Hotel è rimasto uno dei luoghi più emblematici del Resort, prolungando l’indimenticabile esperienza Disney dal giorno alla notte.

Quando soggiornano al Disneyland Hotel, gli Ospiti sperimentano in un’esperienza memorabile a cinque stelle che solo Disney può offrire. Curato seguendo gli standard più elevati, il Disneyland Hotel emana un’atmosfera accogliente, fiabesca dove ogni minimo dettaglio è curato per offrire agli Ospiti un trattamento regale Disney.

Una celebrazione su misura della regalità Disney

Il nuovo Disneyland Hotel accompagnerà gli Ospiti in un soggiorno affascinante che celebra le storie e i Personaggi regali e iconici Disney, a partire da La Bella Addormentata nel Bosco, La Spada nella Roccia, Vaiana fino a Frozen e Raya, in un ambiente di raffinato decoro e comfort di lusso.

Le squadre dei Walt Disney Imagineering Paris, in collaborazione con quelle responsabili della costruzione e con i migliori fornitori e artigiani europei, hanno creato un viaggio regale attraverso la storia delle culture francesi ed europee, unendo un’impareggiabile immaginazione creativa all’esperienza tecnica.

Gli Ospiti del Disneyland Hotel avranno ampia scelta quando si tratterà di personalizzare il loro soggiorno, di diventare parte delle loro storie più amate o addirittura di scriverne una propria.

Un soggiorno al Disneyland Hotel sarà come vivere all’interno di un castello fiabesco

La Hall

L’esperienza regale inizia dal momento in cui gli Ospiti entrano nella grande hall: un capolavoro architettonico ispirato alle biblioteche dei castelli francesi famosi in tutto il mondo che fonde materiali preziosi come avorio e oro.

Ad accogliere gli Ospiti grandi e piccini ci sarà un monumentale lampadario in cristallo di Boemia che raffigura il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Da questa creazione luminosa si innalza un raffinato nastro di luce che sale fino al soppalco in legno e marmo, dove 15 vetrine espongono libri e pergamene che evocano le storie regali Disney. Questo capolavoro unico è stato realizzato nella Repubblica Ceca da un esperto di vetreria che combina la più alta qualità del cristallo di Boemia con le tecnologie all’avanguardia del XXI secolo.

Non appena entrano nella hall, gli Ospiti ricevono un benvenuto da favola da un Royal Greeter, mentre la Troupe Royale Disney, un allegro duo di comici, si esibisce in canti o racconti reali interattivi, un’esperienza immersiva unica, disponibile sono al Disneyland Hotel. La Troupe Royale Disney, a volte, sarà anche accompagnata da un Personaggio Disney come Cenerentola o Rapunzel.

Stanze e Suite che raccontano le storie regali Disney

Il Disneyland Hotel propone 487 stanze e suite, incluse 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suite, una Suite Principesca e una Suite Reale. Dalle opere d’arte che ispirano i sogni agli eleganti tocchi dell’arredamento, gli Ospiti vivono un’atmosfera che celebra in ogni dettaglio i momenti indimenticabili delle storie regali Disney.

Tutti i bagni sono stati progettati secondo gli standard regali, offrendo spazi di relax che traggono ispirazione dai film d’animazione Disney come La Sirenetta o Biancaneve e i Sette Nani. Gli Ospiti potranno usufruire di biancheria da bagno e accessori di prima qualità e servizi di lusso, mentre le camere e le suite Castle Club offrono l’accesso a servizi VIP selezionati e a comfort migliorati.

Camere Superior (346 in totale, fino a 40,7 mq)

Le camere Superior del Disneyland Hotel offrono uno spazio rilassante ed elegante nei toni del blu e dell’argento con esclusive opere d’arte che raffigurano momenti di uno degli 11 film d’animazione classici e contemporanei Disney: Biancaneve e i Sette Nani, Cenerentola, La Bella Addormentata, La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin, La Principessa e il Ranocchio, Rapunzel, Frozen e tante altre. Tra gli elementi di design e arredamento accuratamente selezionati, la cornice dorata dello specchio ricorda i capelli d’oro di Rapunzel o la lampada magica di Aladdin. Dopo una visita ai Parchi Disney, gli Ospiti potranno godersi il meritato riposo regale in comodi letti dotati di lenzuola di qualità, mentre guardano i loro programmi preferiti su uno specchio magico che si trasforma in una TV Ultra HD. E per una pausa gustosa c’è un elegante portagioie che offre tutto il necessario per un delizioso the o caffè.

Camere Deluxe (82 in totale, fino a 40,7 mq)

Le camere Deluxe trasportano gli Ospiti all’interno delle undici storie reali dei Classici Disney. Al loro interno un letto a baldacchino con un soffitto illuminato e opere d’arte esclusive che mostrano momenti iconici dei cartoni animati prenderanno magicamente vita. Gli Ospiti si rilasseranno in uno spazio impreziosito da colori tenui e perlati. Le camere Deluxe saranno dotate di ogni confort, sarà possibile inoltre usufruire di servizi di check-in e concierge dedicati e dell’accesso esclusivo alla Deluxe Lounge.

Il Castle Club – un hotel esclusivo all’interno dell’hotel

Il Castle Club offre un’esperienza straordinaria. Intrecciando sapientemente privacy e personalizzazione per creare un’atmosfera raffinata Disney, questo hotel dentro l’hotel coccolerà gli Ospiti come solo un cinque stelle Disney può fare. Situato agli ultimi due piani, offre la discrezione di un ascensore privato, un’area dedicata al check-in e tutti i nuovi servizi di lusso aggiornati. Gli Ospiti che soggiornano in una camera o suite Castle Club avranno accesso anche alla Castle Club Lounge che offre una colazione esclusiva in compagnia delle Principesse Disney.

Camere Castle Club (41 in totale, fino a 42 mq)

Soggiornando in una delle camere Castle Club, gli Ospiti saranno immersi a 360° nei famosi cartoni Disney. Un riturale della buonanotte renderà la stanza ancora più incantata. Decorate con eleganza dorata e raffinatezza regale, queste camere offrono l’accesso esclusivo al Castle Club.

16 Suite Signature, 1 Suite Principesca, 1 Suite Reale

Le 16 Signature Suite, la Suite Principesca e la Suite Reale, che fanno parte dell’offerta del Castle Club, offrono un’esperienza incredibile in quanto presentano elementi di design unici, direttamente ispirati ai classici reali Disney, che trasporteranno gli Ospiti in queste fantastiche storie durante il loro soggiorno. Gli Ospiti possono coccolarsi con prodotti e servizi di lusso come cabine armadio e ampie vasche da bagno termali.

Signature Suite La Bella Addormentata (3, fino a 90 mq)

Trasportando gli ospiti nel tardo Medioevo con le sue pareti in pietra, le colonne, gli archi, le rifiniture in legno e colori rossi e blu intensi, questa suite presenta creazioni decorative tratte dal classico Disney La Bella Addormentata nel Bosco. Presente al loro interno l’elegante vestito di Aurora che cambia magicamente colore in base ai desideri delle sue amiche fate.

Suite Cinderella Signature (3, fino a 90 mq)

Con un design ispirato alla casa di Cenerentola, queste suite sono state immaginate come una sorta di boudoir: mobili e materiali eleganti con una palette di colori tenui: rosa nella camera da letto, blu e avorio nel soggiorno. Gli ospiti rimarranno incantati da tutti i riferimenti all’arredamento, alla storia e ai Personaggi della casa di Cenerentola, come il camino, l’abito da ballo cucito dai suoi amici animali o la famosa scarpetta di cristallo che si illuminerà magicamente.

Suite Rapunzel Signature (4 fino a 60 mq)

Queste suite sono delle camere accoglienti grazie agli elementi in legno e alle palette di colori caldi che includono sottili accenni di viola. Molti elementi unici della storia di Rapunzel prenderanno vita, come il fiore Sundrop che lascia trasparire il suo potere in tutta la stanza. Gli Imagineers hanno lavorato a stretto contatto con i Disney Animation Studios per garantire che ogni dettaglio corrispondesse al cartone animato Rapunzel.

La Bella e la Bestia Suite Signature (3, fino a 90 mq)

Queste suite immersive trasporteranno gli Ospiti nel magnifico castello della Bestia con un’ampia esposizione di libri e materiali caldi ed eleganti. Gli Ospiti incontreranno anche gli amici incantati di Belle, come Lumière e tanti altri. Anche la mistica Rosa Incantata illuminerà la stanza.

Frozen Suite (3, fino a 90 mq)

La calda atmosfera ispirata agli interni scandinavi è impreziosita da disegni e motivi caratteristici di Arendelle, tra cui il fiore di croco, il suo emblema ufficiale che simboleggia la rinascita e la primavera. È un invito a viaggiare e a lasciare libera l’immaginazione alla vista dei suoi decori dettagliati, come la magnifica mensola del camino con un ritratto di Anna ed Elsa insieme, o la finestra che si affaccia su un fiocco di neve che scintilla magicamente per tutto l’anno.

Suite principesca La Bella e la Bestia (1, 116 mq)

Gli ospiti della Suite Principesca entreranno nella rivisitazione del live action de La Bella e la Bestia. All’interno scopriranno sontuosi arredi barocchi. Dalla camera da letto al salotto trasformato in sala da ballo e al bagno, ogni dettaglio di questa spaziosa stanza è davvero incantato grazie ai suoi lampadari, il camino e la rosa scintillante che adorna la testata del letto.

Suite Reale Frozen (1, 206 mq)

Nella Royal Suite gli Ospiti saranno trasportati nel Palazzo di Ghiaccio della Regina Elsa in cima alla Montagna del Nord di Frozen, dove vivranno l’esperienza più grandiosa e coinvolgente dell’Hotel, con la camera da letto, il soggiorno, il bagno, la cucina e la sala da pranzo, tutti decorati con un turbinio di magia di ghiaccio. Un lampadario di ghiaccio scintillante eleva l’elegante arredamento argentato e blu della stanza, mentre materiali fini che creano trasparenza, luci e riflessi valorizzano ogni dettaglio per garantire agli Ospiti un legame emotivo con l’amata storia. Per finire, questa suite unica nel suo genere offre un balcone che si affaccia sul Parco Disneyland con una vista mozzafiato sull’iconico Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Un’esperienza reale per i piccoli Ospiti

Il Disneyland Hotel incorona i suoi Ospiti più piccoli come regine e re durante il loro soggiorno reale, offrendo loro un viaggio regale, dall’inizio alla fine del soggiorno.

Il Royal Kids Club

Le fantasie prendono vita al Royal Kids Club, dove i bambini possono entrare a far parte delle loro storie reali Disney preferite. Il club è stato progettato come una biblioteca magica dove i Cast Members (impiegati Disney) accoglieranno

i bambini mentre partecipano a emozionanti esperienze interattive e di realtà aumentata. Inoltre, i piccoli Ospiti e le loro famiglie potranno prenotare un incontro reale Disney per posare accanto a una Principessa Disney come Biancaneve, Jasmine o Ariel, immortalando ricordi magici indimenticabili in un ambiente intimo ed elegante.

Il Disneyland Hotel metterà a disposizione un servizio di nursery gratuito per i bambini dai quattro agli undici anni, supervisionato da Cast Members (impiegati Disney) professionisti per un massimo di due ore.

My Royal Dream, Styling reale personalizzato

Il servizio My Royal Dream trasforma in realtà i sogni degli Ospiti più piccoli: Cast Members (impiegati Disney) lavoreranno come stilisti personali, trasformando bambine e bambini in eleganti principesse o cavalieri splendenti grazie alla magia del trucco, delle acconciature, dei costumi e degli accessori. Questi servizi a pagamento offriranno pacchetti diversi per bambini e adulti, con costumi disponibili solo per chi ha dai tre ai quattordici anni. Questa esperienza coccolosa si conclude con uno shooting fotografico, che include una stampa fotografica di alta qualità e una cornice, per un ricordo magico che durerà tutta la vita.

Cibo e bevande per i nostri piccoli Ospiti

Il Disneyland Hotel ha pensato ad un’esperienza creata appositamente per i bambini. Con menu curati, i ristoranti Royal Banquet e La Table de Lumière sono pronti a servire deliziose prelibatezze tradizionali francesi rivisitate e ispirate ai Personaggi Disney, come il Parmentier di manzo e carote o la sfoglia al formaggio Comté POD (denominazione di origine protetta).

I piccoli Ospiti possono anche rilassarsi al Fleur de Lys Bar, dove esperti mixologist preparano deliziosi mocktail, oltre a un’ampia varietà di succhi, bibite e spuntini.

SPA e benessere su misura per grandi e piccini

Le terme non sono solo per gli adulti e la Spa del Disneyland Hotel by Clarins e la piscina ne sono la prova. Qui i piccoli Ospiti potranno rilassarsi insieme agli adulti che li accompagnano, sguazzare nella piscina e persino vivere veri e propri trattamenti termali con prodotti adatti ai bambini forniti da Nougatine Paris.

Un’esperienza gastronomica da sogno

Nell’ambito della trasformazione reale su larga scala, tutti i ristoranti, i bar e le sale del Disneyland Hotel sono stati ripensati per mettere in risalto la ricca diversità delle storie reali dei Classici Disney e sono stati accuratamente progettati con la collaborazione di rinomati artigiani specializzati nella creazione di arredi e suppellettili di alta gamma da oltre 60 anni. Immersi nella stessa potente narrazione di cui godono le altre parti dell’Hotel, questi spazi offriranno un’esperienza gastronomica unica, infusa di savoir-faire francese e dello spirito di creatività insito in tutto ciò che è Disney.

Galleria di ritratti reali al ristorante a buffet The Royal Banquet (colazione, pranzo e cena)

Ispirato all’opulenza delle vaste sale ricevimento presenti in ogni castello, The Royal Banquet invita gli Ospiti a partecipare a un banchetto regale in mezzo a una galleria di dipinti che ritraggono numerose famiglie reali Disney, come il Re Tritone e le sue 7 figlie de La Sirenetta, la Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, il Principe Giovanni di Robin Hood o persino Kronk de Le Follie dell’Imperatore. Gli Ospiti potranno scegliere tra piatti influenzati dalle diverse culture che hanno ispirato molte amate storie Disney, come il piatto di gamberi piccanti Cajun, che renderà omaggio alla Louisiana, terra natale di Tiana. E per chi ha un appetito sostanzioso, saranno disponibili un sontuoso bar di ostriche e frutti di mare, carni pregiate e prodotti di prima qualità. Anche i piccoli Ospiti avranno di che divertirsi con una varietà di prodotti dedicati, come dessert che potranno personalizzare da soli.

Il The Royal Banquet darà la possibilità agli Ospiti di incontrare e cenare con Topolino, Minnie e i loro amici, vestiti con nuovi ed esclusivi abiti regali. Dopo aver ricevuto l’invito a partecipare a un festoso banchetto che celebra le famiglie reali di tutto il mondo, questi partecipanti molto speciali incanteranno gli Ospiti provenienti da tutto il mondo, posando per foto e partecipando a momenti interattivi per futuri ricordi preziosi.

Cena al ristorante La Table de Lumière con servizio al tavolo (cena*)

A La Table de Lumière, gli Ospiti potranno gustare la cena con servizio al tavolo in uno spazio che rende omaggio alla scena della sala da ballo de La Bella e la Bestia, a sua volta ispirata alla Sala degli Specchi del Castello di Versailles. Eleganti specchi e cristalli aggiungono un tocco di luce a un’atmosfera raffinata, rifinita da stoviglie di pregio, come le porcellane con le rose e i portatovaglioli a forma di spine. Il menu sarà caratterizzato da una cucina francese raffinata che utilizza prelibatezze locali, come le rose di Provins, e servirà tesori del mare come la sogliola pescata al largo delle coste francesi o l’aragosta europea con cavolo bianco e remoulade di senape di Meaux. Gli Ospiti che desiderano carne di qualità saranno deliziati dalla rosticceria, mentre coloro che cercano altre opzioni scopriranno un’ampia varietà a base vegetale, come una delicata vellutata di funghi con crostini di pane a lievitazione naturale e nocciole tostate servite con crema di Isigny al pepe, famoso prodotto lattiero-caseario francese utilizzato in diverse ricette per fare l’occhiolino agli antenati di Walt “D’Isigny” in Normandia. Inoltre, un’ampia selezione di vini e champagne si abbina perfettamente ai piatti creati dagli chef dell’Hotel. Per il dessert, gli Ospiti potranno concludere la loro esperienza gastronomica con prelibatezze che rendono omaggio alle storie reali Disney, mentre una torta celebrativa ispirata alla rosa di Belle coronerà le occasioni speciali.

Alla Table de Lumière, gli Ospiti sono invitati a gustare il loro pasto regale in compagnia delle coppie reali Disney, tra cui Belle e il suo Principe (La Bella e la Bestia), Aurora e Filippo (La Bella Addormentata) o Tiana e Naveen (La Principessa e il Ranocchio) in nuovissimi abiti esclusivi, per incontrarsi e scattare foto in un ambiente grandioso per un’esperienza interattiva e indimenticabile.

*Cena disponibile solo agli Ospiti del Disneyland Hotel e su prenotazione.

Per un drink e uno spuntino raffinati – Bar Fleur de Lys (aperto tutto il giorno)

Dopo una giornata di avventure nei Parchi Disney, gli Ospiti possono ammirare una vista spettacolare sui Fantasia Gardens dal bar Fleur de Lys, in un ambiente a tema fleur-de-lys (simbolo reale francese), in tonalità regali di blu e argento. Tutta la famiglia potrà dissetarsi con qualcosa dal menu che propone cocktail d’autore a tema floreale e un’ampia selezione di vini di qualità. Gli Ospiti possono anche acquistare un’esclusiva offerta di tè pomeridiano premium, un’offerta di spuntini e un’esperienza a base di champagne con prodotti premium e l’esclusiva Cuvée del Disneyland Hotel, prodotta dalla Maison Pierre Mignon, un produttore di champagne a conduzione familiare da 5 generazioni con sede vicino a Epernay (Francia).

Due lounge intime ed eleganti (colazione, spuntini pomeridiani e bevande tutto il giorno)

La Deluxe Lounge accoglierà gli Ospiti che soggiornano nelle camere Deluxe, offrendo una vista allettante sui Fantasia Gardens per una tranquilla colazione a buffet e spuntini pomeridiani dolci e salati in omaggio.

Riservata agli Ospiti che soggiornano nelle camere e nelle suite Castle Club, la Castle Club Lounge offre una vista mozzafiato sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco e presenta un arredamento raffinato e luminoso, ispirato a diversi interni di castelli Disney e a eleganti incisioni progettate dalle squadre dei Walt Disney Imagineering Paris. L’Hotel offre una colazione gourmet a buffet con un menu à-la-carte, un’ora del tè gratuita con una selezione di bevande calde e fredde e opzioni di snack dolci e salati, il tutto servito in delicate stoviglie. Questa esperienza è coronata ogni giorno a colazione dall’incontro con le Principesse Disney, tra cui Aurora, Rapunzel, Merida, Cenerentola o Vaiana.

Servizio in camera

L’esperienza reale del Disneyland Hotel è accompagnata da un ampio servizio in camera personalizzato e di qualità. Gli Ospiti possono gustare un’ampia varietà di piatti e bevande di prima qualità, oltre a pasticcini e frutta fresca serviti 24 ore su 24 in camera.

Trattamento reale per il soggiorno di lusso targato Disney

Il Disneyland Hotel si è spinto oltre per creare un’esperienza impareggiabile per gli Ospiti. Oltre al viaggio immersivo attraverso le iconiche storie reali Disney, all’arredamento lussuoso e alla cucina raffinata, una gamma completa di esperienze reali attende gli Ospiti per offrire un’ospitalità di livello superiore. Gli Ospiti del Disneyland Hotel potranno usufruire di servizi personalizzati di livello superiore, oltre ai vantaggi già esistenti nei Disney Hotels, come l’accesso anticipato ai Parchi Disney (Più ore per la Magia) e innumerevoli altre delizie che costituiscono un nuovo tipo di eccellenza targata Disney.

Le esperienze personalizzate e meticolosamente realizzate che attendono gli Ospiti del Disneyland Hotel sono rese possibili dai preziosissimi Cast Members (impiegati Disney) di Disneyland Paris, per i quali sono attualmente in fase di creazione 27.777 costumi.

I Cast Members (impiegati Disney) del Disneyland Hotel beneficeranno di una serie di 13 nuovi corsi di formazione esclusivi, sviluppati in collaborazione con partner rinomati, esperti del settore alberghiero di lusso, che sfruttano le tecnologie di wall mapping e di realtà aumentata per un’esperienza di apprendimento coinvolgente. Formati e selezionati in tutto il Resort e non solo, garantiranno un servizio personalizzato eccezionale, portando così gioia a tutti gli Ospiti. Tra i tocchi magici che fanno la differenza valorizzato le esperienze Disney, gli Story Keepers* accompagneranno i visitatori in tour privati alla scoperta dei dettagli e delle gemme nascoste del Disneyland Hotel.

*Prenotazione obbligatoria, soggetta a disponibilità.

Un’esperienza di lusso su misura

All’interno del Disneyland Hotel un gruppo di concierge sarà a disposizione pronto a soddisfare le richieste degli Ospiti per assicurarsi che ogni soggiorno sia unico.

Il Royal Greeter sarà lieto di accogliere gli Ospiti appena arrivati all’ingresso dell’Hotel invitandoli a far parte della storia reale. Alla reception, gli Ospiti riceveranno in omaggio un libro di benvenuto che include la storia del Disneyland Hotel e le informazioni utili.

Gli Ospiti inoltre potranno dormire come regine e re grazie a una selezione di sette tipologie di cuscini disponibili in un esclusivo menu.

Una ricarica per tutta la famiglia alla SPA by Clarins del Disneyland Hotel e al Crystal Pool & Health Club

Per godersi un momento di relax, gli Ospiti potranno apprezzare i trattamenti di bellezza della prima Spa by Clarins del Disneyland Hotel. Un marchio con un savoir-faire francese unico, perfezionato con amore da oltre 70 anni nei suoi Istituti di Bellezza, con prodotti che selezionano alcuni dei più potenti e puri estratti di piante e oli essenziali di altissima qualità, che offrono risultati efficaci e visibili sulla pelle, portando benessere ed equilibrio. Esperte estetiste, in 4 sale doppie, di cui una appositamente progettata per garantire un’accessibilità maggiore, offriranno trattamenti classici e personalizzati, manicure e pedicure, asciugatura e trucco flash, da godere da soli o da condividere in coppia o con i bambini.

Gli Ospiti sono invitati a rilassarsi e a crogiolarsi in un momento rilassante presso la Crystal Pool, dotata di una piscina principale, una piscina per bambini e vasche idromassaggio. I nuotatori possono fare un piacevole tuffo sotto lo spettacolare tetto di vetro e metallo che ricorda le Serre Reali di Laeken a Bruxelles, prima di stendersi a prendere il sole nel solarium esterno.

Per gli Ospiti che desiderano mantenersi in forma durante il loro soggiorno, l’Health Club metterà a disposizione le più recenti attrezzature per il fitness del marchio leader di macchine sportive Technogym. Aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, lo spazio includerà anche un programma di benessere grazie a una partnership con la società di tecnologie per il benessere Three Sages. Un sistema di intrattenimento digitale consentirà agli Ospiti di accedere a pratiche di yoga e mindfulness per rilassarsi e rigenerarsi dopo una giornata di divertimento nei Parchi Disney.

Una collezione reale presso la Royal Collection Boutique

In un ambiente ispirato ai manoscritti miniati e ai libri antichi che abbelliscono gli scaffali delle più famose biblioteche dei castelli, la Royal Collection Boutique è stata interamente ridisegnata in toni dorati con riferimenti sottilmente celati in dettagli accuratamente realizzati, come gli emblemi delle Principesse Disney dipinti su eleganti medaglioni.

Qui gli Ospiti troveranno sicuramente il souvenir perfetto in una gamma di prodotti esclusivi del Disneyland Hotel. Dagli articoli che celebrano le caratteristiche più emblematiche dell’hotel, come l’orologio di Topolino, la famosa facciata dell’hotel e uno specchio ispirato a Rapunzel, agli eleganti servizi da tavola, al peluche di Topolino nel suo abbigliamento regale o al profumo per interni del Disneyland Hotel. Anche le collaborazioni speciali Disney, così come alcuni prodotti di base e di stile di vita di Disneyland Paris pensati per tutta la famiglia, saranno regali preziosi.

