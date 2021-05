La notizia tanto attesa è arrivata: Disneyland Paris riaprirà i battenti il 17 giugno, e per l’occasione, tre giorni più tardi, aprirà finalmente Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, che verrà inaugurato il 21 giugno. Le prenotazioni apriranno ufficialmente domani 18 maggio.

Questo l’annuncio comparso sul sito ufficiale poco fa:

Ricordiamo che il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel fa parte di un’importante operazione di espansione che include anche l’attrazione Cars Route 66 Road Trip nel parco Walt Disney Studios e l’area tematica Avengers Campus (i lavori di quest’ultimo sono in corso).

Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel ricorderà una galleria d’arte newyorkese, un omaggio alla città di New York che ha dato i natali ai Supereroi Marvel e a molti degli artisti che li hanno creati. L’hotel ospiterà inoltre una delle più grandi collezioni di opere d’arte Marvel al mondo, con oltre 300 oggetti in mostra, inclusi pezzi esclusivi e mai visti prima, in collaborazione con più di 95 artisti Marvel Comics e Marvel Studios. Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel offrirà comfort moderni e servizi personalizzati celebrando la cultura e la vibrante energia di New York.

Gli ospiti potranno tornare a vivere momenti di magia in compagnia dei loro familiari e degli amici grazie alle iconiche attrazioni e a scattare selfie in compagnia dei Personaggi Disney, facendo shopping e gustando pasti e bevande a tema. Alla riapertura ci sarà ancora più magia grazie ad una rinnovata modalità Selfie Spot per incontrare i Personaggi Disney, alla nuova attrazione Cars ROAD TRIP e alla tanto attesa apertura del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Anche le condizioni di prenotazione per i pacchetti e i biglietti sono state pensate per offrire il massimo della flessibilità. Finalmente torneranno accessibili le attrazioni di entrambi i Parchi Disney, da quelle più adrenaliniche come Star Wars: Hyperspace Mountain e The Twilight Zone Tower of Terror a quelle dedicate alla famiglia come Peter Pan’s Flight e Ratatouille: The Adventure. Grazie all’eccellente lavoro dei Magic Keepers, i Cast Member che si sono occupati dei Parchi Disney durante la chiusura temporanea, i visitatori si troveranno immersi in un Resort ancora più bello con i suoi 400 ettari di spazi verdi e 7.400 m2 di aiuole perfettamente curate.

“Abbiamo tutti sognato questo momento,” commenta Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris. “Il momento in cui ci possiamo riunire e vivere momenti indimenticabili con la nostra famiglia e i nostri amici. Quando Disneyland Paris riaprirà, i nostri ospiti potranno vivere esperienze indimenticabili per le quali siamo conosciuti: le iconiche attrazioni, le esperienze con i Personaggi che riscaldano il cuore, le interazioni con i nostri Cast Member e tante altre sorprese.”

Alla riapertura dei Parchi Disney, non mancheranno i Selfie Spots e diverse apparizioni a sorpresa dei Personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star WarsTM! I Personaggi più amati appariranno in luoghi inaspettati, incoraggiando gli ospiti a tenere occhi ed orecchie sempre aperti per non perdere le tante magiche sorprese. Sarà anche disponibile la nuova esperienza galattica Star Wars Legend e ritorneranno esperienze più classiche come il Cheshire Cat Express Train da Alice nel Paese delle Meraviglie, gli incontri con Topolino, Minnie e i loro amici, con i Supereroi Marvel e momenti incantati nel Regno di Arendelle.

L’espansione del Parco Walt Disney Studios continua con l’apertura della nuova attrazione Cars ROAD TRIP che accoglierà gli ospiti per la prima volta alla riapertura. Trasportati in un’avventura on the road sulla Route 66 a tema Cars, scopriranno le meraviglie naturali come il bullone più grande al mondo e il Cars-tastrophe Canyon e avranno la possibilità di incontrare Personaggi come Saetta McQueen, Luigi e Guido.

Il piano di espansione presentato nel 2018 dalla The Walt Disney Company continua con l’attesa riapertura il 21 giugno del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Questo hotel a 4 stelle sarà una full immersion nella cultura e nell’energia vibrante della città di New York, una celebrazione dei Supereroi Marvel e delle loro storie. Il suo arredamento in stile galleria d’arte newyorkese renderà omaggio alla Grande Mela, offrendo il massimo del comfort e servizi personalizzati.