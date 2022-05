Attenzione: l'articolo contiene spoiler

è finalmente arrivato nei cinema italiani e non solo: negli Stati Uniti la pellicola sarà invece disponibile da domani.

Chi ha già avuto modo di vedere la pellicola diretta da Sam Raimi sa bene che, alla fine, il cammeo di Bruce Campbell c’è davvero. E lo stesso Campbell è stato “costretto” a confermare la cosa su Twitter. Bruce Campbell che, lo ricordiamo, è uno storico collaboratore e amico di Sam Raimi fin dai tempi di La casa, ha ripreso un tweet in cui si parlava, senza spoiler, della sua apparizione e lo ha ricondiviso scrivendo che, finalmente, c’è una valida ragione per vedere il film.

Finally, a reason to see the movie! https://t.co/WIUt9qteKy — Bruce Campbell (@GroovyBruce) May 4, 2022

Nel corso delle ultime settimane, Bruce Campbell ha ironizzato più e più volte sul suo cammeo in Doctor Strange 2. In un’intervista di qualche settimana fa, aveva spiegato di non sapere se le sue scene sarebbero davvero finite nella pellicola perché, con i film Marvel Studios, non si sa mai quello che può accadere fino al giorno di uscita in sala. Scherzando sulla questione spiegava:

Anche se avessi fatto un cammeo fondamentale – perché faccio solo cammei fondamentali ma per capire dovete aspettare di vedere – non sapremo mai davvero la risposta fino a maggio. Avrei paura di finire tagliato fuori dal montaggio finale anche se fossi Benedict Cumberbatch!

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

