Doctor Strange 2: è stato Benedict Cumberbatch a rendere più dark la battaglia contro Sinister Strange

È stato Benedict Cumberbatch a riscrivere alcune delle scene con le Varianti presenti in Doctor Strange 2, la pellicola dei Marvel Studios diretta da Sam Raimi arrivata nei cinema lo scorso maggio, specie quella della battaglia fra lo Stregone e Sinister Strange.

Nel corso di un’intervista, Benedict Cumberbatch ha raccontato di come la battaglia contro Sinister Strange in Doctor Strange 2 si sia evoluta anche grazie a lui e alle modifiche fatte e apprezzate sia dal regista Sam Raimi che dallo sceneggiatore Michael Waldron:

Ho potuto scrivere alcune scene. Ho suggerito che, a un certo punto, si doveva arrivare a un punto più dark. C’era questa versione con molto più saccarosio a un certo momento e sono davvero soddisfatto di come si sia evoluta. Sam Raimi era a bordo e anche Michael Waldron mi ha davvero supportato affinché la scrivessi. Abbiamo trasformato quello che, dal principio, era un piccolo combattimento dei due in questa scena contraddistinta da una battaglia bizzarra e inventiva. L’ho davvero amata. Era la maniera in cui mi avevano descritto il film quando c’era ancora Scott Derrickson alla regia: Strange avrebbe incontrato altre versioni di sé. Era davvero qualcosa che avevo intenzione di esplorare. E saremmo potuti anche andare oltre: chissà, magari in futuro…