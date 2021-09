Doctor Strange in the Multiverse of Madness

è arrivato sul set dia fine 2020, in un momento in cui il Covid-19 poteva dirsi tutt’altro che una minaccia distante.

In un’intervista con The Hollywood Reporter l’attore ha parlato della lavorazione durante la pandemia:

Ho perso il conto di quanti lockdown abbiano dovuto affrontare. Abbiamo dovute seguire le norme approvate dal governo su tamponi, tracciamento, temperatura e test, ma è andato tutto bene. Più di 500 componenti della troupe sono tornati sul set dopo Natale e non c’è stato neanche un solo positivo, non ci siamo mai fermati. Ho dovuto prendermi una piccola pausa a causa di un falso positivo, ma tutto qua. La gente ha fatto sacrifici immensi. Alcuni dei figli della troupe andavano a scuola e non dormivano nella stessa parte della casa dei genitori, a volte in case diverse. Sono rimasto sconvolto da un impegno simile.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

