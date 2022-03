In attesa di vederenuovamente nei panni di Wong in(nei cinema dal prossimo maggio), l’attore ha brevemente parlato della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel.

In quel frangente si è sentito di difinire tale Fase la “Fase Wong”. Il personaggio ultimamente, ricordiamo, è apparso in Chang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e anche in Spider-Man: No Way Home. Intervistato da Empire Magazine (tramite SlashFilm) ha dichiarato:

La chiamo “Fase Wong”. È un cambiamento piacevole e interessante. Wong ha assunto un nuovo ruolo e la dinamica tra lui e Strange cambia.

La pellicola dei Marvel Studios di Kevin Feige sarà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.