Doctor Strange 2: Bruce Campbell condivide una divertente action figure fan made di Pizza Poppa

Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi 4 maggio 2022 al cinema

Bruce Campbell ha voluto ricordare ai fan Marvel che Doctor Strange nel multiverso della follia si trova in streaming su Disney+ in maniera peculiare. LEGGI – Doctor Strange 2, Sam Raimi svela la morte di Mordo in una scena eliminata L’attore, che compare in un divertente cammeo, ha condiviso l’immagine di un’ipotetica action figure Hasbro Marvel Legends del suo personaggio Pizza Poppa. Potete vedere il post qua sotto: Trovate tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange 2, il lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch! FONTE: Bruce Campbell/Facebook

