Era inevitabile che in Doctor Strange 2 sarebbe comparso, con un cammeo, anche l’abituale collaboratore e amico di vecchia data di Sam Raimi, ovvero sia Bruce Campbell, l’attore che fin dal primo La casa lavora stabilmente col celebre filmmaker. E infatti così è stato.

In Doctor Strange 2, Bruce Campbell compare nei panni di Pizza Poppa tanto durante il film e in un segmento post-crediti quanto in una divertente scena eliminata che vi abbiamo già fatto vedere in questo articolo.

Durante il Comic-Con di San Diego, Bruce Campbell ha potuto parlare di Pizza Poppa promettendo che, dopo Doctor Strange 2, il personaggio ritornerà perché si tratta di un elemento fondamentale del multiverso, tanto che lui ha firmato un contratto da tre film con i Marvel Studios. Naturalmente, data l’indole guascona della star, è difficile capire se, in mezzo alla sua divertita e divertente dichiarazione ci sia un minimo fondo di verità, ma tant’è: quando Variety gli domanda se ci sia un futuro per Pizza Poppa nel Marvel Cinematic Universe risponde:

Ci sono tante cose che non sai. Soprattutto no sai che ho firmato un contratto da tre film con la Marvel. Non è stata una cosa una tantum. Potrei finire nei guai per aver parlato di questa cosa. Non rimanete bloccati su Pizza Poppa. Non è solo un venditore di pizza. neanche lontanamente. Dovete pensare a lui non come a un cammeo, ma come a un mattone fondante del multiverso.

Poi aggiunge:

Sto camminando sull’orlo del precipizio. Riceverò delle telefonate. Lo so. Potrebbero farti cancellare l’intervista. Non m’interessa quanti anni hai o quanto sei conosciuta. Alla Marvel non interessa. Ti faranno sparire se questa cosa trapela!

Chissà se, effettivamente, nei vari viaggi nel multiverso che vedremo nei nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe ci sarà davvero spazio per un’altra apparizione di Pizza Poppa?

Trovate tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange 2, il lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Variety su YouTube