Lo sceneggiatore di, Michael Waldron, è tornato a parlare con IGN di una delle sequenze più discusse della pellicola di Sam Raimi.

Parliamo, ovviamente, della sequenza con protagonisti gli Illuminati tra i quali compare un personaggio di nostra conoscenza: Captain Carter interpretata ancora una volta da Hayley Atwell.

Waldron è stato a invitato a rispondere se il personaggio in questione sia lo stesso di quello mostrato in What If…?, ma non ha avuto una risposta certa:

Non so. Sono un po’ contrario all’idea di canonizzarlo in un modo o nell’altro. Spero di no, spero non sia lei. Sarebbe brutto.

