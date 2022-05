Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella prima delle due scene post-crediti di, così come avvenuto anche in Eternals, è possibile assistere a un debutto illustre nel Marvel Cinematic Universe, nello specifico quello dinei panni di Clea.

L’attrice, qualche giorno fa, aveva già postato sui suoi social uno scatto in cui potevamo vederla nei panni di Clea. Qualche ora fa, sempre via social, ha diffuso online un video dal backstage di Doctor Strange 2 in cui possiamo ammirarla, sempre con addosso il trucco e parrucco del personaggio, mentre è impegnata a farsi scansionare digitalmente. Potete trovare il filmato qua sotto:

Sneaky peaky BTS pic.twitter.com/w252Cx6w7U — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) May 13, 2022

Clea, nei fumetti della Casa delle Idee, è la figlia del Principe Orini, un leale servitore di Dormammu, lo stregone sovrano della Dimensione Oscura (che, nell’Universo Cinematografico Marvel, Doctor Strange ha sconfitto nel primo film diretto da Scott Derrickson). Nell’attuale run fumettistica, dopo la morte di Strange, Clea è diventata lo Stregone Supremo. È stata anche la cosa più simile a un interesse amoroso per Strange.

I Marvel Studios non hanno fatto trapelare nulla sul quando rivedremo Charlize Theron alle prese con Clea, ma la scena nei titoli di coda suggerisce che la ritroveremo al fianco di Doctor Strange in un potenziale Doctor Strange 3.

Trovate tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange nel multiverso della follia, il lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi, nella nostra scheda del film.

