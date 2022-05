Durante una chiacchierata con Comicbook , lo sceneggiatore diMichael Waldron ha parlato del personaggio introdotto nella prima scena dei titoli di coda del film.

Parliamo di Clea, interpretata da Charlize Theron, che per Waldron è stato un sogno avere nel cast:

Quanto all’inserimento di Clea:

Sentivo di voler chiudere il capitolo del rapporto tra Dottor Strange e Christine Palmer, lei lo aiuta a progredire come personaggio, dicendogli di non aver paura di amare qualcuno o di essere amato. Questo apre una porta molto importante per lui, che è il suo grande amore dei fumetti. Clea è una sua pari in tutto e per tutto, nei fumetti hanno un rapporto strepitoso perciò sono curioso di scoprire cosa succederà in futuro.