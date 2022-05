A quanto pare, John Krasinski non era la prima scelta dei Marvel Studios per interpretare Reed Richards in. L’indiscrezione in merito alla faccenda, ci arriva grazie a Justin Kroll di Variety.

Il giornalista, parlando della scena ambientata su Terra-838 in cui Stephen Strange si ritrova in manette di fronte a Captain Carter, Captain Marvel (in versione Maria Rambeau), Mordo, Black Bolt, Mister Fantastic e il Professor X, spiega che la star di A quiet place e Jack Ryan non doveva, inizialmente, comparire nei panni di Mister Fantastic. Al suo posto doveva esserci Daniel Craig ma tutto è poi saltato a causa del Covid. Su twitter scrive:

Curiosità: Krasinski non era la prima scelta, l’attore inizialmente scelto per la parte era pronto a girare, ma poi c’è stato un picco di casi di Covid e si è tirato indietro perché in quel periodo era a casa a Londra e ha pensato che non valesse la pena rischiare di portare a casa il covid per via di una sessione di riprese così veloce.

Per chi si domanda come abbia fatto a girare Cena con delitto 2. Lì si trattava di mesi di riprese e se avesse contratto la malattia l’avrebbe presa solo lui. Per Strange doveva lavorare un giorno e non voleva rischiare di beccarselo e di tornare a casa attaccandolo magari a sua figlia di due anni.