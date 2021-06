Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Negli scorsi giorni lo sceneggiatore Michael Waldron aveva parlato die del tono che la pellicola avrà, tirando in ballo anche Indiana Jones in relazione proprio al personaggio dello Stregone Supremo: “Strange è Indiana Jones con il mantello. È un eroe che sa incassare pugni… guardatelo nel primo film. Viene pestato più volte, ma è molto capace”, aveva dichiarato.

In relazione a ciò Elizabeth Olsen (che vedremo nel cinecomic nei panni di Scarlett Witch al fianco di Strange) ha partecipato al podcast Little Gold Men di Vanity Fair offrendo il suo punto di vista:

Credo che sia più spaventoso di Indiana Jones. Penso abbia decisamente più il tono di Sam Raimi. Magari era quello l’obiettivo in principio, ma è diventato sicuramente qualcosa di più oscuro… Il genere horror fa sentire la paura, il brivido costante, inganna e gioca con la telecamera, gioca con la prospettiva della profondità di campo per rendere più ansioso lo spettatore. Penso sia più di un film patinato di Indiana Jones, adoro Indiana Jones, ma sento che il film vada verso qualcosa di più oscuro.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

