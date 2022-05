Doctor Strange 2: i fan riscoprono una vecchia intervista in cui Elizabeth Olsen svelava i suoi desideri

Con l’uscita die con la strada presa dai Marvel Studios per il personaggio di Scarlet Witch, i fan hanno riscoperto un’intervista a Elizabeth Olsen risalente alla promozione di Avengers: Age of Ultron.

All’epoca si trattava solo dell’inizio per il personaggio di Wanda Maximoff, ma all’attrice fu chiesto cos’è che avrebbe voluto esplorare nel suo futuro. Questa la sua risposta:

Guarda, la mia storia è preferita è House of M, ma non succederà mai. Se però potesse avere due bambini finti e tutti le dicessero che non esistono e lei potesse impazzire, sarebbe incredibile. Ma non credo che lo faranno, sarebbe un po’ troppo cupo per l’Universo Marvel. Quando perde la testa è la mia parte preferita nei fumetti.