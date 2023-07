Hayley Atwell, che si trova attualmente nei cinema dello stivale (e non solo) con Mission: Impossible 7, ha parlato brevemente dell’aparizione di Captain Carter in Doctor Strange 2 (Doctor Strange nel Multiverso della Follia), il cinecomic di Sam Raimi arrivato nelle sale nella primavera del 2022.

L’attrice spiega che, per lei, è stata un’esperienza alquanto frustrante che non ha apportato nulla di buono e rilevante al personaggio (o meglio, alla sua variante).

Ospite dell’Happy Sad Confused Podcast, Hayley Atwell, su Doctor Strange 2, ha detto:

Ho pensato che non fosse una mia scelta. Quando dice, ‘Posso farlo tutto il giorno’ e poi, subito dopo, viene tagliata a metà da un “frisbee”. Col pubblico in sala che dice, ‘Non puoi farlo tutto il giorno. Apparentemente non puoi, hai fatto una brutta figura’. Questa cosa non è servita molto a Peggy.

Hayley Atwell ha invece una diversa opinione sulla serie animata Marvel Studios What if… ? in cui, in un episodio, ha doppiato sempre Captain Carter:

Mi pareva avere ancora molto da fare nella serie animata What If…?. Indentiamoci: qualsiasi attore ti dirà che poter entrare in una cabina di doppiaggio, praticamente in pigiama, e lavorare a un progetto animato è divertentissimo perché ti concentri sulla voce come strumento e sul tuo principale strumento per la performance.

Trovate tutte le informazioni su Doctor Strange 2 nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Hayley Atwell su Doctor Strange 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTEW: Happy Sad Confused su YouTube

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate