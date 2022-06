Abbiamo già riportato le dichiarazioni rilasciate da Hayley Atwell all’Awesome Con 2022 circa l’eventualità di tornare nei panni di Captain Carter dopo l’apparizione nella ben nota scena degli Illuminati in Doctor Strange 2, la pellicola di Sam Raimi uscita a inizio maggio nei cinema (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora, sempre grazie alla medesima occasione, riportiamo anche le considerazioni fatte dall’attrice inglese circa il suo ritorno in questa variante di Peggy Carter in Doctor Strange 2.

Alla star viene domandato se avrebbe mai immaginato, dieci anni e passa fa, che un piccolo ruolo nel primo Captain America si sarebbe potuto evolvere in qualcosa del genere. Hayley Atwell spiega:

Posso immaginare la mia versione più giovane che sente tutto questo e sviene. Non avevo aspettative di sorta perché, chiaramente, è tutto avvenuto prima che i Marvel Studios diventassero quello che sono oggi. E Captain America: il Primo Vendicatore stava cominciando a costruire questa nuova fase della Marvel per cui c’era sempre un elemento di rischio. Quando di mestiere fai l’attore ogni volta stai facendo un lavoro dove, fra l’altro, ci sono così tanti fattori coinvolti che non sai come verrà percepito quello che fai. Per questo, quando l’abbiamo girato, pensavo semplicemente “Ok, sto andando al lavoro”. Ho amato quell’esperienza, ma poi, a conti fatti, il film è del pubblico. Siete voi che decidete cosa significa per voi stessi. Cercavamo di fare qualcosa che potesse deliziare il pubblico ed eccoci qua, anni dopo, che faccio ancora parte di quest’esperienza. Che dipende principalmente dal vostro supporto. Quindi il mio ringraziamento va a voi.