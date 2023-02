Doctor Strange 2: in arrivo un libro con diverse curiosità. Ecco un estratto dell’intervista a Benedict Wong

Dal prossimo 14 febbraio sarà disponibile negli Stati Uniti Marvel Studios’ Doctor Strange in the Multiverse of Madness Collectors Edition, libro che offre ai fan la possibilità di addentrarsi nel mondo dietro le quinte di Doctor Strange 2 (LEGGI LA RECENSIONE). L’edizione da collezione include interviste esclusive al cast e alle menti creative che hanno realizzato il film, oltre a immagini del backstage e altre opere d’arte.

Per l’occasione, Screenrant ha pubblicato un estratto del volume, che include le interviste a Benedict Wong (interprete di Wong) e a Xochitl Gomez (America Chavez). In particolare, Wong ha raccontato il suo rapporto con la giovane collega durante le riprese:

Abbiamo sempre un po’ di musica sul set. A Xochitl piace molto Tik Tok. Ha cercato di insegnarmi qualche mossa, ma credo di essermi stirato un muscolo. Sono un nonno in queste cose, quindi ho dovuto smettere!

Gomez ha invece raccontato come è stata scelta per il ruolo:

Ho fatto il mio primo provino nel marzo 2020. I Marvel Studios hanno fatto nomi falsi per tutti i personaggi, la storia e la trama. Non ho avuto notizie per sei mesi, quindi sono andata avanti con la mia vita. Poi mi hanno richiamato. Ho avuto dieci giorni per prepararmi e andare a Londra. Ho fatto il provino. Pensavo che sarebbe stato in una sala conferenze, ma invece l’ho fatto sul set del Sanctum Sanctorum a New York davanti a 80 membri della troupe. Ero molto nervosa ed è stata la prima volta che ho incontrato Benedict Cumberbatch. Ho fatto il provino con lui. Giorni dopo mi hanno chiamato il mio agente e la direttrice del casting, Sarah Finn, e mi hanno detto: “Xochitl, benvenuta nella famiglia dei Marvel Studios. Tu sei America Chavez!“.

Doctor Strange nel multiverso della follia è uscito nelle sale lo scorso maggio ed è ora disponibile su Disney+. Trovate tutto quello che c’è da sapere nella nostra scheda.

FONTE: Screenrant