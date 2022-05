Doctor Strange 2: una rivelazione sul Multiverso apre un quesito su Mysterio e Spider-Man: Far From Home

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

, trattando di Multiversi, conferma che l’universo dei protagonisti dell’Universo Cinematografico Marvel è definito. La rivelazione avviene per mano di Christine Palmer (Rachel McAdams) che in una sequenza spiega a Strange che lei proviene invece da

C’è però un altro personaggio che si era già fatto portatore di queste notizie: Mysterio. In Spider-Man: Far From Home il personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal spiegava ad uno sbigottito Peter Parker:

Esistono molteplici realtà, questa è dimensione Terra-616, io provengo da Terra-833.

Mysterio spiegava qualcosa che era ben noto ai lettori di fumetti, ma a posteriori la scelta narrativa scatena dubbi di non poco conto.

Nel corso di Far From Home, infatti, Mysterio si rivela un impostore, rendendo così le sue rivelazioni a Peter delle semplici strizzate d’occhio ai fan. Essendo un ciarlatano, pertanto, il personaggio non avrebbe potuto in alcun modo essere a conoscenza del Multiverso, soprattutto alla luce di quanto detto durante la promozione Doctor Strange nel multiverso della follia, ovvero che sarebbero stati gli eventi di Loki a causare indirettamente il caos scatenato durante gli eventi di Spider-Man: No Way Home sulla Terra che abbiamo sempre conosciuto nell’UCM.

Sulla questione ha provato a pronunciarsi lo sceneggiatore Michael Waldron in un’intervista con Rolling Stone, anche se non ha dato risposte molte chiare:

Credo che porti a chiedersi: cos’è che sapeva Quentin? Era un ragazzo sveglio… era una coincidenza? Non lo so. Ma che ne dite voi?