Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi 4 maggio 2022 al cinema

Uno dei momento più discussi di Doctor Strange 2, il cinecomic di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, è stato di sicuro il passaggio in cui, su Terra-838, compaiono gli Illuminati fra i quali figurano anche attori del calibro di Patrick Stewart e John Krasinski. LEGGI – Doctor Strange nel multiverso della follia cosa possono imparare i Marvel Studios dal film? In quella scena di Doctor Strange 2, a vestire i panni di Reed Richards AKA Mr Fantastic, è stato il poc’anzi citato John Krasinski, attore, regista e produttore che, da anni e anni, viene accostato alla parte in questione dai fan (che vorrebbero anche sua moglie Emily Blunt in quelli di Susan “Sue” Storm Richards, la Donna Invisibile). Naturalmente, l’apparizione di John Krasinski in Doctor Strange 2 non significa in alcun modo che sarà proprio quest’attore a continuare a recitare il ruolo del carismatico personaggio in un ipotetico – e già confermato – lungometraggio dei Marvel Studios dedicato ai Fantastici 4. Anzi, l’impressione di molti è stata che la scelta di vederlo in quella scena a interpretare quel dato personaggio sia stata fatta più che altro per una qualche forma di fan service. Cosa, questa, che è stata confermata anche da Sam Raimi che ne ha discusso nel commento audio all’edizione Digital di Doctor Strange. Il regista puntualizza che si tratta di una decisione presa dal boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, desideroso di voler assecondare questa ben nota fantasia dei fan. Insomma: l’unica ragione della presenza della star si deve imputare proprio alla voce di chi, nel corso degli anni, ha espresso il desiderio di vederlo come Mr Fantastic. Il carisma e la bravura di attore dimostrati, nel corso del tempo, da Krasinski non hanno giocato alcun ruolo nella cosa. Trovate tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange 2, il lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! LEGGI – Doctor Strange 2: tutti i cameo che potrebbero esservi sfuggiti! Fonte: AV Club

