, il cinecomic dei Marvel Studios diretto da Sam Raimi, è ormai arrivato tanto nei cinema italiani quanto in quelli americani.

Il dato del primo week end al botteghino è davvero incoraggiante, nonostante i timori collegati al punteggio di CinemaScore non propriamente esaltante. Il lungometraggio ha incassato ben 185 milioni di dollari tra le anteprime di giovedì e domenica sera in Nordamerica e per un totale globale di 450 milioni di dollari da mercoledì a domenica sera (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Su reddit è arrivata la segnalazione di un’incursione in un cinema fatta da Kevin Feige, Sam Raimi, Michael Waldron e Danny Elfman. I quattro hanno ringraziato i presenti accorso, naturalmente, per la proiezione di Doctor Strange 2.

Qua sotto potete vedere il video:

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!