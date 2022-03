è il protagonista del nuovo numero di Empire Magazine , e così dopo la copertina svelata stamattina ora la rivista ha pubblicato un estratto della cover story con un’intervista ae alcune immagini inedite del film dei Marvel Studios.

Nell’intervista, l’attore conferma quanto intuito già vedendo il primo trailer, e cioè che questo film punta molto, molto in alto:

È un film grande, davvero grande. Sarà veramente pazzesco. Se riusciremo a restituire il livello di ambizione a cui stiamo puntando, direi che avremo un successo a livello di quello di Spider-Man: No Way Home. Ecco fatto, l’ho detto.

Nella storia verrà esplorato maggiormente il Multiverso, dato che alcuni progetti recenti della Marvel come WandaVision, What If? e Loki convergono tutti verso di esso. Ci saranno anche dei debutti, come quello di America Chavez, interpretata da Xochitl Gomez.

Spiega il regista Sam Raimi:

Strange sta ancora imparando delle cose sul Multiverso. E lei è un personaggio in grado di letteralmente viaggiare attraverso di esso! Strange è una di quelle persone so-tutto-io, e così dover imparare da una bambina… non è una cosa semplice per lui!

Cumberbatch aggiunge:

Nel film Strange farà i conti con molte cose. E scoprirà molte cose su se stesso. È quasi come un estraneo per se stesso, prima che questo film inizi a rivelare ciò che è, sostanzialmente, la sua vera natura: qualcosa con cui dovrà confrontarsi, resistendole o abbracciandola. Ci sono delle idee molto forti in questo film, e Strange dovrà affrontare alcune prove davvero straordinarie. Infine, ci saranno delle conclusioni davvero… inattese.

Potete vedere la nuova foto qui sotto: Strange e America Chavez sembrano intrappolati in un laboratorio. Di che si tratterà?

La pellicola dei Marvel Studios di Kevin Feige and co. sarà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.