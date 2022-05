è già da qualche giorno nei cinema è, come da prassi, gli addetti ai lavori (e anche una larga fetta del pubblico) stanno osservando la regola non scritta del “non fare spoiler troppo dichiarati”.

Ovviamente, anche noi di BadTaste tecnicamente abbiamo affrontato delle tematiche spoiler, ma lo abbiamo fatto segnalando, come da prassi, la cosa senza scrivere titoli rivelatori. Normalmente, cerchiamo di seguire la classica norma delle due settimane spoiler free suggerita dai fratelli Russo al tempo dei due Avengers da loro diretti.

Avvisi e tutele a parte, sappiamo bene che, a conti fatti, sui social tutti sono liberi di parlarne come meglio credono, motivo per cui le persone che non riescono a vedere una data pellicola nei primi giorni di release dovrebbero cercare di non frequentare internet e i social soprattutto per evitare d’imbattersi in sorprese spiacevoli. Qualche giorno fa vi abbiamo spiegato che, per cercare di tutelare i propri follower, i Marvel Studios avevano bloccato le risposte ai post su Doctor Strange 2 nei vari profili social del film e della Casa delle Idee.

Ora, con un nuovo tweet, la Marvel ha svelato che le reply saranno sbloccate a partire da lunedì prossimo:

The Multiverse awaits… Replies will be enabled Monday. — Doctor Strange (@DrStrange) May 6, 2022

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

