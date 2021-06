Doctor Strange in the Multiverse of Madness

In una recente intervista con Vanity Fair ha parlato dei suoi due progetti da sceneggiatore per i Marvel Studios, da

Lo sceneggiatore ha innanzitutto precisato che dopo l’abbandono di Scott Derrickson della regia per “divergenze creative”, il lavoro del suo collaboratore Robert Cargill è stato praticamente riscritto da capo. Waldron pensò: “Come facciamo a scrivere un film in due mesi? Ma poi è arrivato il Covid, non avremmo girato prima di novembre. Così ho trascorso il mio 2020 su Zoom con Sam Raimi. Mica male“.

Waldron ha riconosciuto che il film avrà l’impianto previsto per la versione di Derrickson, ma che praticamente lui e Raimi sono ripartiti “da zero”.

“Sapevo di voler restare in famiglia. Loki era ad un ottimo punto ed ero pronto ad accettare una nuova sfida“.

Per la nuova storia con protagonista Doctor Strange, lo sceneggiatore si è posto una domanda molto semplice:

Per tutti gli eroi dell’UCM, in un mondo dopo Endgame, come si fa a rimettersi in moto per combattere i cattivi di un film dopo aver affrontato Thanos? Strange è Indiana Jones con il mantello. È un eroe che sa incassare pugni… guardatelo nel primo film. Viene pestato più volte, ma è molto capace.

Sul film in generale ha poi spiegato:

Posso dirvi che è adrenalinico… molto Sam Raimi. Il film è visivamente spettacolare. Il nostro direttore della fotografia, John Mathieson, ha lavorato al Gladiatore e a Logan. Avrà un aspetto diverso da qualunque cosa dell’Universo Marvel abbiate visto fino ad ora.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022.

Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio 2020 ha lasciato il film per divergenze creative.

Il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio latino-americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.

La pellicola sarà legata a doppia mandata agli eventi di WandaVision, la serie Tv dei Marvel Studios proposta da Disney+.