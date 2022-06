Doctor Strange 2 ottiene il miglior esordio streaming di un film Marvel su Disney Plus

Lo scorso 22 giugno, dopo 45 giorni (circa) di permanenza esclusiva nei cinema, Doctor Strange 2, il cinecomic dei Marvel Studios diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, è arrivato in streaming su Disney Plus, la piattaforma della Casa di Topolino.

Per la prima volta, un kolossal dei Marvel Studios è stato distribuito in streaming dopo soli 45 giorni dall’arrivo nei cinema. Quelli che lo hanno preceduto, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ed Eternals, hanno avuto una finestra di circa 70 giorni, mentre Black Widow, la scorsa estate, è stato distribuito in day-and-date al cinema e in streaming su Disney Plus con Accesso VIP e dunque a pagamento.

Grazie a Samba Tv, possiamo avere una prima stima di massima di come il pubblico ha accolto l’arrivo in streaming su Disney Plus di Doctor Strange 2. Nei primi cinque giorni, Doctor Strange 2 è stato visto in streaming in ben 2.1 milioni di abitazioni di abbonati a Disney Plus. Un numero che consente alla pellicola di Sam Raimi di ottenere il miglior debutto su Disney Plus per un progetto targato Marvel Studios. Il precedente primato era detenuto da Eternals, con 2 milioni.

Doctor Strange 2, il cui titolo integrale lo ricordiamo è Doctor Strange nel multiverso della follia, è il secondo film solitario dedicato allo Stregone della Marvel interpretato da Benedict Cumberbatch. Inizialmente doveva essere diretto da Scott Derrickson, regista del primo capitolo, ma poi, dopo l’amichevole divorzio fra il filmmaker e i Marvel Studios, è subentrato il veterano Sam Raimi che non dirigeva un lungometraggio dal 2013, anno di uscita del Grande e potenze Oz.

Doctor Strange 2 è l’ennesima dimostrazione che cinema e streaming non sono necessariamente due modelli distributivi in guerra fra loro, anzi. Nonostante una finestra di soli 45 giorni fra sala e Disney Plus, il lungometraggio ha comunque incassato la bellezza di 950 milioni di dollari al box office e la grande vetrina d’immagine e marketing della distribuzione cinematografica ha sicuramente fornito un valore aggiunto all’inserimento del tentpole nel catalogo di Disney Plus. Un’osservazione, questa, che era stata fatta anche nel caso dell’arrivo in streaming su HBO Max di The Batman a un mese e mezzo di distanza dal debutto theatrical (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

