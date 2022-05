Qualche giorno fa il profilo Instagram ufficiale di, il celeberrimo miglior amico di SpongeBob, ha pubblicato un divertente poster parodia di

Nel poster, che trovate più in basso, Patrick Stella e le sue varianti sono i protagonisti assoluti. Il titolo di Doctor Strange 2, che integralmente è Doctor Strange nel multiverso della follia, diventa qui Doctor Patrick in the Multiverse of Machinations. Si tratta, questa, di una ben nota citazione di quanto detto dal personaggio in una puntata di SpongeBob:

Qua sotto potete ammirare il poster di Doctor Strange 2 con Patrick Stella:

