Quando è approdato online il primo teaser trailer di, il cinecomic di Sam Raimi in arrivo al cinema il prossimo 4 maggio, abbiamo potuto scoprire la presenza die – teoricamente – del suo Professor X nella pellicola. Questo perché a quanto pare nel kolossal cinefumettistico dei Marvel Studios vedremo comparire, per la prima volta, gli Illuminati

The Direct segnala che in un nuovo spot di Doctor Strange 2, il cui titolo integrale lo ricordiamo è Doctor Strange nel Multiverso della follia, realizzato per i cinema con formato ScreenX, si può dare una nuova occhiata a Patrick Stewart e al suo iconico personaggio.

Ecco, a seguire, le immagini:

Dopo il reveal nel trailer del nuovo film di Doctor Strange, Patrick Stewart aveva inizialmente negato, all’insegna di una certa ironia marcatamente british, di essere effettivamente nella pellicola affermando che, con tutta probabilità, si trattava di qualcuno che imitava la sua voce, dato che questa cosa avviene fin da quando ha iniziato a recitare.

Poi però in un’intervista in cui si è astenuto da spoiler, ha affrontato in maniera più diretta la questione e, circa il personaggio che così tante volte ha interpretato nei film degli X-Men prodotti dalla fu 20Th Century Fox, ha detto:

Si tratta di un’area molto delicata… tutto ciò che posso dire è che vedremo. Tenete a mente, però, che il professor Xavier è già morto due volte, perciò credo che debba avere delle qualità da Superman.

