Doctor Strange 2: il regista di WandaVision commenta la discesa nella follia di Scarlet Witch

In Doctor Strange 2 (LEGGI LA RECENSIONE), il cinecomic di Sam Raimi uscito la scorsa primavera nei cinema, Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) prosegue la discesa nell’oscurità già cominciata nelle battute finali di WandaVision, la serie TV dei Marvel Studios disponibile in streaming su Disney Plus.

In una recente intervista, il regista di WandaVision, Matt Shakman, ha potuto dire la sua circa il percorso affrontato dal personaggio, il suo scivolare nella pazzia da villain per così dire. Il filmmaker, che presto sarà impegnato nella regia del nuovo film dei Fantastici 4, spiega che, quando si lavora coi Marvel Studios si deve sempre essere preparati all’idea che, a prescindere dal grado di collaborazione fra i team creativi impegnati sui vari progetti, bisogna comunque lasciare il testimone ad altre persone.

Ho parlato molto con lo sceneggiatore Michael Waldron e con Sam Raimi, abbiamo anche condiviso una gran parte del dipartimento artistico mentre stavamo ideando il Darkhold, il suo costume e altre cose che sarebbero riapparse, c’è stata tanta sinergia. Sono consapevole delle discussioni che ci sono state online su Wanda e il suo personaggio. Sono orgogliosissimo di tutto quello che abbiamo fatto con WandaVision. Quello show è stato speciale, lavorare con Elizabeth a una storia così unica e divertente.

Poi, sempre su Doctor Strange 2, aggiunge:

Ma quando fai parte di un universo come questo, sai che devi passare il testimone ad altri. È una delle gioie più grandi di quando si lavora al Marvel Cinematic Universe: corri più veloce che puoi quando è il tuo turno e poi passi il testimone a chi deve proseguire la storia. Credo abbiano preso delle decisioni necessarie al funzionamento della storia di quel film che, fra l’altro, era di grande intrattenimento.

Doctor Strange nel multiverso della follia è uscito nelle sale lo scorso maggio ed è ora disponibile su Disney+. Trovate tutto quello che c’è da sapere nella nostra scheda.

FONTE: Comic Book