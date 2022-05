Durante un’intervista con Comicbook , Sam Raimi ha parlato della sua nuova collaborazione con il compositore Danny Elfman per la colonna sonora di, il film conancora una volta nei panni di Stephen Strange edin quelli di Wanda Maximoff.

Come spiegato dal regista:

Ho amato la colonna sonora di Doctor Strange di Michael Giacchino e mi dispiace di non aver potuto collaborare con lui, ma avevo bisogno di Danny Elfman al mio fianco. È un po’ come un fratello ritrovato ed è un grande narratore. Mi aiuta a raccontare la storia attraverso la musica, è stato strepitoso. Amava il tema di Doctor Strange e lo ha incorporato nella sua musica, una cosa che ho trovato buffa visto che [Giacchino] ha incorporato la musica di Danny in quella di [Spider-Man] No Way Home.