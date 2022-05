Nel corso di una chiacchierata con Collider per promuovere, Sam Raimi ha parlato del montaggio iniziale della pellicola.

Il regista ha innanzitutto spiegato che nell’edizione home video del film ci saranno diverse scene tagliate, anche se ha ammesso di non essere al corrente di quali la Marvel ha scelto di inserire: “So che ci saranno almeno due o tre scene tagliate, ma non sono al corrente di tutto“.

Quanto al montaggio iniziale ha ammesso:

Non ricordo in effetti la lunghezza effettiva, ma probabilmente si trattava di 2 ore e 40 minuti. Pian piano la lunghezza è diminuita nonostante le riprese aggiuntive, fino ad arrivare alle 2 ore e 5 minuti totali.

Ha poi parlato del cammeo di alcuni personaggi. Sulla possibilità che ne abbia inseriti alcuni per “puro divertimento personale”:

No, veramente no. Tutto è stato fan per stuzzicare i fan e sorprenderli facendoli sobbalzare e per dare loro non necessariamente qualcosa che si aspettavano, ma qualcosa che avrebbero amato.