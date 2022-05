Anche se l’apparizione di Zombie Strange inè stata salutata come uno dei tocchi maggiormente in stile Sam Raimi, la presenza di quella specifica variante di Stephen Strange è stata un vero e proprio omaggio fatto dallo sceneggiatore della pellicola Marvel nei confronti del regista di La casa e L’armata delle tenebre.

A dirlo è stato proprio Michael Waldron, realizzatore dello script di Doctor Strange 2, nel corso di un’intervista rilasciata a Polygon in cui ha spiegato:

Ho scritto il film tenendo sempre costantemente a mente Sam, per tutto il tempo. Ho guardato tutti i suoi film. Ho cercato davvero di prestare anche orecchio ai dialoghi dei suoi film perché desideravo davvero che sembrasse un film di Sam Raimi. Ma va riconosciuto il giusto merito a Sam che non voleva mettersi alla regia di questa pellicola suonando i suoi vecchi successi. Non è stato Sam a dirmi che “Ho bisogno di uno zombie”. Anzi, quando gli ho presentato l’idea di Zombie Strange è stato anche alquanto esitante perché non voleva che sembrasse che stesse rifacendo le sue solite cose.