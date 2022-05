Doctor Strange: Sam Raimi svela che le riprese sono iniziate senza una sceneggiatura pronta

Nel corso di un’intervista con Rolling Stone ha parlato di, nelle sale italiane da questo mercoledì, e nello specifico delle difficoltà legate alle riprese.

Stando al regista, infatti, non è stato facile iniziare a girare a causa di una serie di ostacoli:

Credo che la parte più difficile siano state le scadenze e il non avere la storia e la sceneggiatura pronte… ci siamo ritrovati a metà riprese senza conoscere il finale. Michael [Waldron, lo sceneggiatore] cercava di anticiparci di un paio di giorni, con le pagine della sceneggiatura sempre fresche di stampa. È difficile perché vuoi assicurarti che ogni scena supporti il quadro completo con temi ricorrenti per tutta la pellicola, ma quando non sei a conoscenza di tutto è difficile svolgere quel lavoro in modo efficace.