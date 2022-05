, la pellicola di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, è ambientato dopo WandaVision , la prima serie Tv dei Marvel Studios a essere arrivata in streaming su Disney Plus. Al termine dell’ultima puntata la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen era intenta ad abbracciare la sua nuova identità di strega e, tramite la lettura del Darkhold, la vediamo decisa a ritrovare i suoi figli Tommy (Jett Klyne) e Billy (Julian Hilliard).

In una chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter, lo sceneggiatore di Doctor Strange 2 Michael Waldron ha potuto chiarire la relazione cronologica fra WandaVision e Doctor Strange 2 di Sam Raimi.

Non viene mai specificato in maniera precisa, ma è trascorso abbastanza tempo. Il film non è ambientato il giorno dopo la fine di WandaVision, questo è poco ma sicuro. È passato abbastanza tempo, tempo in cui il Darkhold ha fatto presa su di lei.

Considerato che WandaVision è ambientato nel 2023 e che Spider-Man: No Way Home, in cui abbiamo visto anche Doctor Strange, si svolge fra novembre e dicembre del 2024, possiamo affermare con certezza che fra gli eventi di WandaVision e quelli di Doctor Strange 2 sia trascorso ben più di un anno.

