Credo che Stephen Strange abbia affrontato così tanto tra il primo film e adesso. Il primo film è stata un’incredibile storia delle origini su come sia diventato uno stregone, ma intanto ha combattuto Thanos e adesso è al culmine dei suoi poteri. È interessante ritrovarlo così.

In una recente intervista , Michael Waldron, sceneggiatore della serie die di, ha parlato del sequel diretto da Sam Raimi in arrivo l’anno prossimo, spiegando come ritroveremo il protagonista dopo l’ultima apparizione:

Ha poi definito la collaborazione con Sam Raimi “pazzesca”, spiegando che è stato surreale lavorare sia a Loki che a questo sequel:

È stato bello, anche se durante tutta la stesura di Loki ci ritrovavamo a dire: “Beh, sarà un problema per Doctor Strange 2“, anche se poi diventava un problema mio (ride).

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

