Lo Shang Chi di Simu Liu apparirà nel già gremito cast di? Questo è un rumour che si rincorre da mesi ormai, ma ora lo stesso Simu Liu ha “rotto il silenzio” sulla questione.

In un video targato GQ in cui l’attore rispondeva alla varie domande del web ha chiarito anche la questione sulle voci che lo vedrebbero nel cinecomic Marvel:

Anche se fossi in quel film, cosa che non è vera, non lo direi mai ad alta voce. Questo è tutto quello che posso davvero dire, giusto? Non sto scherzando.