Anche quest’anno Deadline ha pubblicato un’analisi dei risultati e delle visualizzazioni dopo il Super Bowl e ha decretato il vincitore assoluto della serata, ovvero

Relishmix ha infatti pubblicato un’analisi dell’attività social monitorata nel corso delle 24 ore successive all’evento sportivo; come si può notare, l’attenzione è stata catalizzata dal film Marvel in arrivo a maggio che ha ottenuto un punteggio di crescita SMU (che incrocia i dati del Social Media Universe analizzandone l’attività e la crescita) di 93,1 milioni; a seguire troviamo Jurassic World: Il dominio con 86,82 milioni e infine la serie Amazon Prime del Signore degli Anelli con 80,3 milioni.

Quanto alle visualizzazioni effettive dei materiali promozionali, come vi abbiamo già raccontato, Prime Video ha annunciato che il primo trailer di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato visto ben 257 milioni di volte in tutto il mondo nelle prime 24 ore. Si tratta del numero più alto mai raggiunto da un trailer che ha debuttato in occasione del Super Bowl.

Quanto a visualizzazioni totali, il trailer di Doctor Strange è stato visto in totale 143 milioni di volte. (se si sommano le visioni su Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat e ricerche Google). Per fare un confronto con i traguardi in 24 ore raggiunti da trailer non legati al Super Bowl, ricordiamo che sul podio siedono Spider-Man: No Way Home e Avengers: Endgame, con 355.5 milioni e 289 milioni di visualizzazioni.