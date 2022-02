Il produttore dei Marvel Studios Richie Palmer ha rilasciato un’intervista al D23 Magazine (via The Direct ) dove ha potuto parlare di– il cui titolo integrale, lo ricordiamo, è– e del rapporto che la pellicola ha con quanto visto in, la serie TV approdata su Disney+ lo scorso giugno.

Sia Doctor Strange 2 che Loki sono stati sceneggiati dallo stesso scrittore, Michael Waldron, colui che ha aiutato i Marvel Studios a inserire le varianti nel Marvel Cinematic Universe: in Loki abbiamo visto quelle del Dio dell’Inganno, mentre in Doctor Strange nel multiverso della follia, come testimoniato anche dal recentissimo trailer della pellicola diffuso durante il Super Bowl, ci saranno quelle dello Stregone Supremo.

Richie Palmer ha detto:

È stato molto emozionante. Anche perché abbiamo realizzato che non dovevamo spendere troppo tempo a fare un riepilogo delle regole: ci sembrava che il pubblico ormai ne sapesse abbastanza. Lavorando con Michael ci siamo potuti gettare a capofitto nel raccontare una bella storia con delle regole già delineate.

Poi, circa le qualità dello sceneggiatore, aggiunge:

Ma la vera forza di Michael sta tutta nel come tratta i personaggi. Come avete visto in Loki, i momenti migliori coinvolgono i personaggi alle prese con queste linee temporali alternative. Che è quello che avviene anche nel film. La sceneggiatura di Michael ha portato davvero molto cuore a questo concetto sci-fi del Multiverso.

Trovate tutte le informazioni sulla serie TV di Loki nella nostra scheda dello show. Qua sotto potete vedere la nostra chiacchierata con Michael Waldron fatta durante il junket virtuale della serie:

Il film arriverà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Sam Raimi nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.

