Durante una recente intervista con PEOPLE ha spiegato perché il suo personaggio è stato rappresentato in modo positivo sia per le persone adolescenti che latino-americane

Ecco le sue parole:

La cosa bellissima di lei è che America ha 14 anni e io avevo 14 anni quando l’ho girato. Stavo interpretando un personaggio della mia stessa età ed è stato importantissimo perché molti adolescenti non si sentono rappresentati perché vengono interpretati da ventenni. Poi ho amato che sia carismatica, resiliente… nonostante abbia tutto il mondo contro, continua a sperare. Si tratta di una rappresentazione davvero positiva per le adolescenti e le ragazze latino-americane.

