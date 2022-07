Doctor Strange 2: Xochitl Gomez allude a scene tagliate “raccapriccianti” con Scarlet Witch

Xochitl Gomez, il volto di America Chavez, ha parlato con CB di Doctor Strange nel multiverso della follia, il film di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

L’attrice ha parlato della collaborazione con il regista Sam Raimi e ha alluso ad alcune scene tagliate:

La lezione più grande che ho appreso è che [Sam Raimi] è una persona molto collaborativa. Non aveva paura di dirmi cose come: “Più paura, più terrore, più lacrime” e cose del genere. La cosa bella di Sam è che non ha avuto paura di toccare quell’oscurità, specialmente con Wanda, e ha dato il massimo in questo senso. Ci sono cose che sono state tagliate dal film che [Scarlet Witch] faceva e che erano davvero raccapriccianti, senza parlare delle inquadrature e di altre cose così fiche.

Non molti registi sono come lui, perciò ho amato quell’esperienza.