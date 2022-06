Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi 4 maggio 2022 al cinema

Tra i contenuti speciali dell’edizione digitale di Doctor Strange nel multiverso della follia, il cinecomic di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, è presente un commento audio dei realizzatori ricco di curiosità. Se da un lato il regista ha svelato il prologo alternativo con Mordo, lo sceneggiatore Michael Waldron ha invece parlato del finale alternativo, che doveva essere ben diverso. Nella scena finale inizialmente concepita, infatti, Strange sarebbe rimasto intrappolato nell’universo con l’incursione e poi [Sinister Strange] si sarebbe voltato mostrando il terzo occhio. Si sarebbe poi sentita la risata dell’icona dell’horror Vincent Price, fonte di ispirazione per il personaggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange 2, il lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

