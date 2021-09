Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Le riprese aggiuntive di, il sequel del film di Scott Derrickson diretto da Sam Raimi, sono prossime alle conclusione.

Come annunciato su Instagram da Karen Bartek, acconciatrice sul set del film, Elizabeth Olsen – il volto di Wanda Maximoff – ha ufficialmente concluso la lavorazione. La post-produzione si terrà così per tutto il corso dei prossimi mesi fino a marzo, quando il film approderà al cinema.

Ecco uno scatto dal dietro le quinte:

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

Quanto attendete il film diretto da Sam Raimi e scritto da Michael Waldron? Ditecelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!