Doctor Strange in the Multiverse of Madness

L’head writer di, Michael Waldron, è attualmente impegnato nella promozione stampa di Heels la serie TV con Stephen Amell ma, in un’intervista con CinemaBlend , ha potuto nuovamente parlare della sua esperienza con, il film di Sam Raimi di cui ha scritto la sceneggiatura.

Ecco cos’ha detto:

Sono stato a Londra per cinque mesi a inizio di quest’anno ed è stata un’esperienza grandiosa. È stato estremamente divertente passare direttamente da Loki a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Due cose diverse, uno era uno show su un villain l’altro un film su un eroe. È stato bello, come se avessi lavorato con degli altri muscoli. Poi stavo sul set con Sam Raimi e non riesco a immaginare una cosa più bella di questa.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

