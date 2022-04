Quando mancano ormai pochi giorni all’uscita di, la Disney ha mostrato la prima parte del film agli esercenti presenti alla CinemaCon, con un intervento di Kevin Feige dei Marvel Studios che ha annunciato che le prevendite del blockbuster hanno già superato i 42 milioni di dollari complessivi. Nelle prime 24 ore, come noto, le prevendite hanno registrato il record annuale su Fandango.

Feige ha anche mostrato i primi 20 minuti del film, che vi descriviamo così grazie a Gizmodo:

Nella sequenza d’apertura di Doctor Strange 2 mostrata agli esercenti, Strange (Benedict Cumberbatch) incontra America Chavez (Xochitl Gomez). Insieme, li vediamo fuggire in un mondo misterioso viola pieno di polvere e detriti. Vengono inseguiti da una specie di alieno inquietantissimo. Strange e Chavez provano a congelarlo, ma è una soluzione temporanea, e Strange afferma che non possono permettergli di rubare i poteri di America. La creatura è troppo potente, riesce a liberarsi dalla trappola e a ferire Strange, il quale si scusa con America spiegandole che “è l’unico modo”, e inizia a estrarre da lei i poteri. Strange pensa che lei non possa gestire i propri poteri, ma che lui possa. Lei è impaurita e arrabbiata – Strange sta cercando di ucciderla, mentre lei pensava fossero amici. Lo stregone le spiega che nel grande schema del Multiverso la sua morte sarà un sacrificio necessario. Tuttavia prima che finisca, la creatura lo pugnala al petto. È morto, America è catturata, è finita. Ma a questo punto America si infuria e riesce a creare un grande campo di magia a forma di stella dietro di lei che sembra rallentare il mostro. Con l’ultimo respiro, Strange la libera dalla presa del mostro. Ma era un sogno!

Siamo a New York, al giorno d’oggi, Strange si veste elegante per un matrimonio. Vediamo, tra gli altri presenti, anche Nicodemus West (Michel Stuhlbarg). I due parlano e scoprono di essere stati entrambi blippati. Durante quel lasso di tempo, West ha perso i gatti, un fratello e si chiede se le cose sarebbero potute andare diversamente. Strange spiega che non c’è un modo. “Il miglior chirurgo, il miglior eroe… ma non puoi conquistare la tua donna,” esclama West per cambiare argomento. È il matrimonio di Christine Palmer (Rachel McAdams), che percorre la navata da sola. Christine e Strange si dicono che non avrebbe mai funzionato tra loro, e che vogliono essere felici. Christine sembra esserlo, Strange chiaramente mente.

In strada si sente un rumore: succede qualcosa di brutto. Strange salta dal balcone, indossando il suo super costume, e vola per scoprire cos’è successo. Qualcosa di invisibile sta distruggendo un autobus: è un gigantesco polpo interdimensionale, con un occhio solo, di nome Gargantos. Sta inseguendo America Chavez.

Segue una sequenza d’azione spettacolare. Il mostro viene sconfitto in maniera decisamente cruenta. Dopo la battaglia, America cerca di andarsene ma Strange e Wong glie lo impediscono. Mangiano una pizza insieme, e lei spiega perché veniva inseguita – vogliono la sua capacità di attraversare gli universi. Non le credono, finché lei non porta con sé il corpo di un Doctor Strange morto.

Wong e Strange si chiedono se non sia opera di stregoneria, e qui entra in gioco Wanda Maximoff. Con la musica di WandaVision in sottofondo, la vediamo nella sua casa, intenta a cucinare pranzo e cena ai suoi figli… ma è un altro sogno, come quello di Strange. In realtà è da sola, a letto, in silezio. È convinta che Strange voglia rimproverarla per quanto accaduto a Westview, mentre lui vuole farle capire che ha bisogno di sapere di più sul multiverso e le chiede se vuole venire con lui a Kamar-Taj…