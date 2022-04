Manca grossomodo un mese all’uscita nei cinema di, il nuovo blockbuster dei Marvel Studios diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

Il film sarà il primo appuntamento dell’anno con una produzione dei Marvel Studios dato che, lo ricordiamo, Morbius è sì basato su un personaggio della Casa delle Idee, ma è stato sviluppato, a livello produttivo e artistico, dalla sola Sony Pictures.

Ecco dunque arrivare il momento delle prime stime sugli incassi nordamericani che Doctor Strange nel multiverso della follia otterrà nel primo week-end di permanenza nelle sale. Come al solito, i numeri ci arrivano da Box Office Pro secondo cui il kolossal di Sam Raimi dovrebbe raggiungere un botteghino che nella peggiore delle ipotesi dovrebbe attestarsi sui 165 milioni di dollari mentre, nella migliore, intorno ai 205 milioni di dollari. Se dovesse pendere di più verso la parte più alta di questa forbice, si tratterebbe di un esordio inferiore ai 260 milioni di Spider-Man: No Way Home, ma nettamente superiore ai 120 di The Batman. il cinecomic DC prodotto dalla Warner Bros.

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, il film ha già stabilito il record di prevendite per il 2022 negli Stati Uniti. Nel momento in cui il cinecomic sarà disponibile nei cinema, seguiremo con attenzione le dinamiche del relativo box office.

La pellicola sarà nelle sale dello stivale a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

