Chesarebbe arrivato insuil 22 giugno era evidente già da qualche settimana, da quando è stato immortalato l’improvvido aggiornamento fatto su Instagram dal team social tedesco della piattaforma della Casa di Topolino.

Come vi avevamo spiegato in questo articolo, in una grafica, rapidamente rimossa, veniva appunto segnalato che la data di debutto in streaming su Disney Plus di Doctor Strange nel multiverso della follia sarebbe, appunto, stata quella segnalata nella prima riga di questo articolo. E non solo: la pellicola di Sam Raimi sarà anche accompagnata da un making of.

Ora la conferma è arrivata dal profilo Twitter americano di Disney Plus con l’aggiornamento che trovate più in basso, sotto al nuovo poster diffuso online per l’occasione:

Ecco anche il Tweet:

Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness is streaming June 22 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/gbJ4Fy0GJ2 — Disney+ (@disneyplus) June 2, 2022

È la prima volta che una pellicola dei Marvel Studios arriva in streaming su Disney Plus a soli 45 giorni dall’uscita in sala. Gli altri film dello studio di Kevin Feige and co. come Eternals e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ad eccezione di Black Widow uscito la scorsa estate in day and date al cinema e su Disney Plus con accesso VIP, erano arrivati nel catalogo della piattaforma dopo 70 giorni.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

