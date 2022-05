, il cinecomic Marvel Studios diretto da, sta già intrattenendo da mercoledì il pubblico italiano con la sua storia ricca di avvenimenti inattesi e soluzioni visive funamboliche.

La pellicola, contrariamente ad altre prodotte dai Marvel Studios, non eccede in durata: il minutaggio si assesta intorno alle due ore e cinque minuti. Il regista di Doctor Strange nel multiverso della follia, Sam Raimi, ho già avuto modo di parlare con Collider di come abbia sfoltito la sua creatura anche mentre, in realtà, era immerso nella sessione di riprese aggiuntive. Il primo montaggio, a detta del filmmaker, durava circa quaranta minuti in più (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nel corso della stessa chiacchierata ha potuto parlare anche di queste scene eliminate spiegando di non sapere con che criterio agiranno i Marvel Studios quando si tratterà di scegliere quali inserire nell’eventuale edizione home video o come extra su Disney Plus. Sam Raimi ha però specificato che ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta:

Sto cercando di ricordare cosa inserirà la Marvel nelle scene eliminate. Sarà una decisione che spetta a loro, ma so che almeno due o tre verranno incluse. Ma non so quanto saranno estese o meno.

Fonte: Collider su YouTube