Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi 4 maggio 2022 al cinema

Il Sanctum Sanctorum di Doctor Strange rivive con un nuovo, enorme set LEGO in uscita il 1° di agosto. LEGGI – Doctor Strange 2: ecco dove vedere in streaming il film Il set in questione fa parte della linea Marvel Studios Infinity Saga ed è composto da ben 2708 pezzi e le figure di Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d’Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet Witch, mescolando le atmosfere di vari cinecomic come nel multiverso della follia, Avengers: Infinity War e Spider-Man: No Way Home. Trovate le immagini del set qua sotto insieme a tutte le informazioni ufficiali: Cattura la magia del Doctor Strange con lo spettacolare Sanctum Sanctorum LEGO® Marvel (76218), una celebrazione del Signore delle Arti Mistiche, progettato per gli appassionati adulti. Un tributo di 3 piani al Doctor Strange

Questa riproduzione di 2.708 pezzi del Sanctum Sanctorum, la nota residenza del Doctor Strange, incorpora le scene classiche dei film Avengers: Infinity War e Doctor Strange nel Multiverso della follia Marvel Studios. Il piano superiore ospita il museo delle collezioni mistiche, la sezione centrale contiene la biblioteca e il piano terra presenta caratteristiche familiari sia all’interno che all’esterno. Il set include 9 minifigure leggendarie: Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d’Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet, una serie di accessori autentici e diversi elementi personalizzabili che fanno sì che il piacere di questo progetto gratificante perduri bel oltre il completamento della costruzione. Una celebrazione del Doctor Strange: il Sanctum Sanctorum LEGO® Marvel (76218) è un progetto di costruzione modulare di 3 piani e a 360° per i fan adulti dell’Universo Marvel

Personaggi Marvel rappresentativi: il set include le minifigure di Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d’Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet

Dettagli realistici: il modello contiene tante caratteristiche familiari e accessori autentici deli film Avengers: Infinity War e Doctor Strange nel Multiverso della follia Marvel Studios

Regalo LEGO® per adulti: questo modello costruibile da esposizione è un magnifico regalo di compleanno, per le feste o qualsiasi altra occasione per i fan adulti della Marvel o gli appassionati di modellismo

Oggetto da esposizione: questo modello accattivante, che misura 32 cm di altezza, 31 cm di larghezza e 26 cm di profondità, è perfetto da esporre sia a casa che al lavoro per destare l’ammirazione di tutti

Layout personalizzabile: è possibile riconfigurare molte pareti ed elementi del modello per realizzare diverse scene d’azione. Il set è anche compatibile con altri della gamma per adulti LEGO®

Un’esperienza di costruzione coinvolgente: il set è fornito con istruzioni stampate di alta qualità

Rilassati e ricaricati: la gamma di set LEGO® per adulti offre un’esperienza di costruzione ed esposizione gratificante che perdura ben oltre il completamento dell’opera

Garanzia di qualità: i componenti LEGO® soddisfano i più rigorosi standard di qualità del settore, sono sempre di qualità uniforme e perfettamente compatibili e si montano facilmente

Garanzia di sicurezza: i componenti LEGO® vengono sottoposti a diversi test, tra cui caduta, riscaldamento, schiacciamento, torsione, e vengono analizzati per assicurare che soddisfino rigorosi standard di sicurezza globali

FONTE: LEGO

Restando in tema Marvel, vi ricordiamo che qualora foste interessati o interessate a visitare l’Avengers Campus d’imminente apertura a Disneyland Paris e a soggiornare presso il nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel potete farlo, a un prezzo peraltro decisamente vantaggioso, grazie all’iniziativa “Vola al Marvel Avengers Campus con BadTaste.it”, che si terrà nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022. Trovate tutte le informazioni in questo articolo.

