“Grazie Chuck Norris”: così il Peter LaFleur di Vince Vaughn ringrazia la leggendaria star del cinema d’azione in un divertente passaggio nelle battute finali di Dodgeball – Palle al balzo, la ben nota commedia del 2004 diretta da Rawson Marshall Thurber interpretata da un cast composto da alcuni dei nomi più noti del mondo della commedia statunitense.

Ospite del Nashville Comic Con, Chuck Norris ha spiegato che sarebbe ben lieto di prendere parte anche al sequel della pellicola dopo essere stato interpellato in materia durante un panel. Queste le sue parole:

Non ho ancora ricevuto alcuna chiamata, ma sarebbe molto divertente fare ritorno con un’apparizione.

Ecco la scena con il cameo di Chuck Norris:

Qualche settimana fa, abbiamo appreso che i 20th Century Studios hanno messo in cantiere un seguito di Dodgeball scritto da Jordan VanDina, con protagonista nuovamente Vaughn che sarà anche produttore. Non è chiaro se Rawson Marshall Thurber tornerà dietro alla macchina da presa, e non è ancora chiaro chi tornerà del ricchissimo cast che comprendeva Ben Stiller, Christine Taylor, Justin Long, Stephen Root, Alan Tudyk, Joel David Moore, Chris Williams, Missi Pyle, Gary Cole, Jason Bateman e persino William Shatner (oltre al compianto Rip Torn). Nulla sappiamo sulla trama del seguito, se non che il tutto si basa su un’idea di Vaughn.

Il film originale uscì nel 2004: costato 20 milioni di dollari, ne incassò 168 in tutto il mondo. Rientrava di diritto nell’era d’oro delle commedie vietate ai minori.

FONTE: via Comic Book

Classifiche consigliate