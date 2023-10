L’icona della musica Dolly Parton è protagonista di un podcast in quattro parti intitolato “What Would Dolly Do? Radio,” disponibile su Apple Music e Apple Podcasts.

Parton ha parlato della sua vita e della sua carriera in attesa dell’uscita del suo album Rockstar il 17 novembre. Nel primo episodio ha spiegato che la star della musica country Chet Atkins una volta le disse di “attenuare” il suo aspetto così appariscente all’inizio della sua carriera.

Interrogata su cos’è che risponderebbe se glielo dicessero oggi, Parton ha risposto:

Direi: “Andate al diavolo. Non ci sto”. La cosa in cui credo è che bisogna cercare di capire chi sei, cosa ti rende felice e cosa ti mette a tuo agio. Se ti piace il tuo aspetto, e rispetti le tue regole, nessuno ti può fermare. Ci credo davvero. Ognuno ha qualcosa che ama, per me è questo il significato di moda”.

Fonte: Variety

