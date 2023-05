Aquaman and the Lost Kingdom

In un’intervista con Graham Bensinger, Dolph Lundgren ha rivelato per la prima volta di aver lottato a fasi alterne contro un cancro negli ultimi otto anni. Nel 2015, medici hanno scoperto e rimosso per la prima volta un tumore maligno al rene dell’attore, che racconta:

Ho fatto scansioni ogni sei mesi, poi ogni anno, ed è andato tutto bene per cinque anni. Nel 2020, ero tornato in Svezia e ho avuto una specie di reflusso acido o… non sapevo cosa fosse. Così ho fatto una risonanza magnetica e hanno scoperto che c’erano altri tumori nell’area.

In quel frangente, gli sono stati diagnosticati sei tumori, uno dei quali era cresciuto troppo per essere rimosso, così che ha dovuto iniziare una terapia sistemica. Altri sono stati scoperti nell’autunno del 2021. “Ho chiesto [al dottore]: ‘Quanto pensi che mi rimanga?’ Credo che abbia detto due o tre anni, ma dalla sua voce si capiva che probabilmente pensava fosse meno“.

Lundgren ha così chiesto un secondo parere a un medico di Londra, che ha scoperto che il suo cancro ai reni stava mutando in uno più simile a quello ai polmoni, modificando la terapia. “Se avessi seguito l’altra, mi sarebbero rimasti circa tre o quattro mesi“, dichiara l’attore, aggiungendo che la nuova ha iniziato a ridurre i suoi tumori di circa il 20% e il 30% nell’arco di tre mesi. Così la sua situazione è nettamente migliorata:

Nel 2022 stavo in pratica osservando questi farmaci che facevano il loro dovere. Alla fine i tumori si sono ridotti di circa il 90%. Ora sto procedendo all’asportazione del tessuto della cicatrice rimanente in quei tumori… La prognosi è che, se tutto va bene, quando li asportano non c’è più attività tumorale e il farmaco che sto assumendo sopprime tutto il resto.

Vi ricordiamo che quest’anno ritroveremo Lundgren in Aquaman 2 e I mercenari 4.

